تكنولوجيا: Nikon تعلن عن كاميرة Nikon Zf بإطار كامل وآداء سريع يصل إلى 14 إطار في الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nikon اليوم عن كاميرة Nikon Zf المميزة بمستشعر إطار كامل، والتي تقدم آداء سريع ودعم تسجيل فيديو بدقة 4k عند 60 إطار لكل ثانية.

تضم كاميرة Zf الجديدة من Nikon مستشعر بدقة 24.5 ميجا بيكسل، كما تتميز الكاميرة بتصميم كلاسيكي يحاكي كاميرات Z8 وZ9، ويدعم المستشعر والمعالج في الكاميرة آداء سريع في التصوير يصل إلى 14 إطار في الثانية.

أيضاً تأتي الكاميرة بتعزيز لميزة الضبط التلقائي بتقنية الذكاء الإصطناعي، كما تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

وتجمع كاميرة Nikon Zf بعض المميزات الخاصة بالمدرسة الكلاسيكية القديمة في التصوير الذي يرتكز على بعض من لمسات للضبط اليدوي للكاميرة، كما تقدم Nikon الكاميرة بعدد من الإختيارات في الألوان.

وتتميز كاميرة Zf بتصميم خارجي من سبائك المغنسيوم، مع وزن 710 جرام، إلا أن شركة نيكون تؤكد على أن الكاميرة مقاومة بمستوى مرتفع للغبار وقطرات الماء.

أيضاً تأتي الكاميرة بشاشة تدعم حتى 2.1 مليون نقطة، كما تتميز الشاشة بخاصية اللمس لضبط التركيز، وتدعم الكاميرة نمط “Starlight view” الذي يعمل على تعزيز سطوع الشاشة في التصوير الليلي.

كما يدعم OLED viewfinder دقة 3.68 مليون نقطة، أيضاً تضم الكاميرة اثنان من فتحات لدعم بطاقة UHS-II بسرعة فائقة، بينما تدعم الفتحة الثانية بطاقة microSD UHS-I.

ولا تعد البطارية الجانب الأكثر قوة في كاميرة Nikon Zf، حيث تدعم البطارية إلتقاط حتى 380 لقطة، وهي قدرة أقل مقارنة ببطارية Sony A7 IV التي تدعم تصوير حتى 580 لقطة.

من جانب أخر تضم كاميرة نيكون منفذ USB 3.2 Gen1 للشحن، مع مداخل للميكروفون والسماعات، وموصل micro HDMI.

وتضم الكاميرة مستشعر بدقة 24.5 ميجا بيكسل، ومعالج Expeed 7، بميزة التركيز التلقائي السريع، كما تأتي بنظام Plus تتبع ثلاثي الأبعاد بتقنية الذكاء الإصطناعي، والذي يدعم التركيز التلقائي السريع على الحيوانات ووجوه الأشخاص من مسافة بعيدة.

كما تدعم الكاميرة معايير ISO بنطاق من 100 إلى 64000 بآداء مثالي للتصوير في الإضاءة المنخفضة، أيضاً تدعم الكاميرة تقنية “pixel shifting”، بدقة تصل إلى 96 ميجا بيكسل للقطات الثابتة، وتأتي الكاميرة بنمط أبيض وأسود.

ويمكن لكاميرة Nikon Zf تسجيل فيديو بدقة 4k عند 30 إطار لكل ثانية بمستشعر إطار كامل، وبدقة 4k عند 60 إطار لكل ثانية مع DX، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 عند 120 إطار لكل ثانية، ومن المقرر أن تتوفر الكاميرة في أكتوبر بسعر 2000 دولار.

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