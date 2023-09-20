تكنولوجيا: أمازون تعلن عن Echo Show 8 بميزة صوتيات “spatial” وسعر 150 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أمازون رسمياً الآن عن Echo Show 8 الذي يأتي بميزة صوتيات “spatial” وآداء محسن لتقنية الذكاء الإصطناعي وسعر 150 دولار.

يتضمن جهاز Echo Show 8 الجديد شاشة، وميكرفون، وكاميرة ذكية، مع القدرة على دفع صوتيات متعددة الإتجاهات، كما يقدم Echo Show 8 إستجابة ديناميكية معززة بتقنية الذكاء الإصطناعي لتتوافق مع موقع المستخدم عن الشاشة.

أيضاً تم تعزيز لغة مساعد Alexa الرقمي بنسبة 40% أفضل من الإصدار السابق، كما ينطلق Echo Show 8 بسعر 150 دولار تقريباً، على أن يتوفر للحجز المسبق اليوم، ويبدأ الشحن في أكتوبر.

ويقدم الجهاز واجهة ديناميكية جديدة لعرض أفضل لتغييرات الطقس على مدار اليوم، والتي تتميز بحجم أكبر للخط عند إبتعاد المستخدم عن الشاشة، كما يتم تغيير العرض مع إقتراب المستخدم للشاشة.

المصدر

اعلان





