شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا توسع شارة التحقق المدفوعة لتشمل حسابات الأعمال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان Meta Verified متاحًا سابقًا للمبدعين الأفراد على Facebook وInstagram وسيتم توسيع التحقق التجاري في النهاية ليشمل WhatsApp أيضًا وفقا لتقرير theverge.

وتم الإعلان عن التوسع من قبل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في حدث اليوم في وقت سابق من هذا العام، وأعلنت الشركة عن Meta Verified للمبدعين، وهو اشتراك بقيمة 12 دولارًا شهريًا يمنح المبدعين شيكًا أزرقًا وإمكانية الوصول إلى ميزات مثل أولوية دعم العملاء والحماية من انتحال الهوية ، ويمكن للشركات شراء التحقق على Facebook أو Instagram مقابل 22 دولارًا أمريكيًا في الشهر أو 35 دولارًا أمريكيًا لكليهما - وهي زيادة عن أسعار منشئي المحتوى التي تتراوح من 12 دولارًا إلى 15 دولارًا ، وسيبدأ الاختبار على Facebook وInstagram في الأسابيع المقبلة، وسيتبعه WhatsApp.

وستحصل الشركات المدفوعة على امتيازات مماثلة لمنشئي المحتوى، بما في ذلك ميزات أمان الحساب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، و ستحصل الشركات التي تم التحقق منها أيضًا على رؤية متزايدة في البحث على Facebook وInstagram، كما ستتمكن الشركات على WhatsApp من إنشاء صفحة مقصودة يمكن اكتشافها من خلال البحث على الويب والقدرة على جعل العديد من الموظفين يقومون بالدردشة مع العملاء والرد عليهم.

وجاء تحرك Meta الأولي نحو التحقق المدفوع بعد التغييرات التي طرأت على Elon Musk's X، Twitter سابقًا، حيث تمكن المشتركون المدفوعون من شراء شيك أزرق مقابل رسوم شهرية، وخرج اشتراك X المدفوع عن نطاق السيطرة على الفور حيث انتحل المستخدمون علامات تجارية ومشاهير وحتى البابا باستخدام علامات اختيار زرقاء متطابقة.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، طرح X خيار التحقق من المستخدمين المدفوعين من خلال بطاقة هوية حكومية، قائلًا إن المستخدمين يمكنهم الحصول على "مزايا إضافية" في المستقبل إذا اختاروا القيام بذلك. سيتطلب التحقق التعريفي للشركات من الشركات تلبية متطلبات نشاط وأمان معينة، ويجب على الشخص المتقدم إثبات ارتباطه بالشركة.