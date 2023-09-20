شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تطلق مبادرة لتطوير المواهب في علوم البيانات.. طريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم مبادرة "داتاثون البيانات المفتوحة" الذي يهدف إلى تطوير المواهب والمهارات في مجالات علوم البيانات في المملكة وتعزيز الابتكار من خلال تشجيع المشاركين لإيجاد حلول لتحديات واقعية باستخدام البيانات المفتوحة.

ويبدأ التسجيل في الداتاثون اليوم ويستمر حتى 30 سبتمبر 2023، مستهدفًا 200 طالب وطالبة، وروّاد الأعمال والخريجين من التخصصات ذات العلاقة بالبيانات محليًا ودوليًا.

شروط التأهل إلى داتاثون البيانات

من المقرر أن يبدأ الداتاثون خلال الفترة من 26 - 28 أكتوبر حضوريًا في مدينة الرياض، فيما يُشترط التأهل إليه أن لايقل عمر المتقدم عن سن 18 عامًا، ولديه خبرة أو معرفة في مجال ولغات البرمجة، ويجيد اللغة الإنجليزية.

ودعت "سدايا" الراغبين في التسجيل لداتاثون البيانات المفتوحة إلى زيارة صفحة التسجيل عبر هذا الـــرابـــط .