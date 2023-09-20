تكنولوجيا: أمازون تطور مساعد Alexa الرقمي لجلب روبوت chatbot في بيتك!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أمازون في فعاليات مؤتمرها اليوم عن تطوير مساعدها الرقمي Alexa بروبوت دردشة ذكي لإجراء محادثات طويلة وطبيعية.

أجرت أمازون الكثير من التغييرات على مساعدها الرقمي ليدعم المستخدم بآداء أكثر ذكاء في الإجابة على التساؤلات والتكامل بكفاءة أعلى مع Google Bard أو ChatGPT من OpenAI.

ولقد أعلن “Dave Limp” خلال الحدث عن خطط الشركة لبدء تشغيل مساعد Alexa الرقمي قريباً بنموذج لغوي مطور جديد خصيصاً لدعم روبوت المحادثات الذكي، على أن يتاح النموذج الجديد على جميع أجهزة Echo قريباً.

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