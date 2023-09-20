شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيهما أفضل.. أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro‌ Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro‌ Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro، باعتبارهما من العروض الرائدة المتميزة من Apple، فإن ‌iPhone 15 Pro‌ و ‌iPhone 15 Pro‌ Max هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات.

يبدأ سعر ‌iPhone 15 Pro‌ من 999 دولارًا، ويبدأ سعر ‌iPhone 15 Pro‌ Max من 1199 دولارًا، بالنسبة لطراز Pro Max، فهذه زيادة في السعر بمقدار 100 دولار عن طراز العام الماضي، ولكن لم يعد هناك أيضًا تكوين تخزين بسعة 128 جيجابايت متاح لهذا الجهاز، مما يعني أنه يمثل ارتفاعًا في السعر فقط إذا كنت تشتري هذا الطراز عادةً، وفقاً لموقع 9to5mac.

يتمتع كلا الهاتفين بنفس شاشة OLED Super Retina XDR التي تعمل دائمًا مع ProMotion وDynamic Island، وشريحة A17 Pro، واتصال 5G، وإعداد الكاميرا الخلفية "Pro"، وهي متوفرة بنفس خيارات الألوان، وعلى الرغم من أن الهاتفين يشتركان في الغالبية العظمى من الميزات، إلا أن هناك بعض الاختلافات المهمة بين الجهازين.

هناك ميزة إضافية رئيسية للكاميرا يمكن اكتسابها مع الطراز الأكبر، هذا العام، هذا هو التكبير البصري عن بعد بمقدار 5x، وهو مثالي لتصوير الألعاب الرياضية أو الحياة البرية لأنه يمكن أن يقترب أكثر من موضوع ما.

يوفر iPhone 15 Pro Max أطول تكبير بصري على الإطلاق 5x عند 120 ملم، وتعتبر كاميرا Telephoto الجديدة في iPhone 15 Pro Max رائعة لالتقاط الصور المقربة وصور الحياة البرية والتقاط الأحداث من مسافات بعيدة، وتتميز بتصميم رباعي مبتكر مع وحدة تثبيت الصورة البصرية والتركيز البؤري التلقائي ثلاثي الأبعاد، وهو نظام التثبيت الأكثر تقدمًا من Apple حتى الآن.

يتمتع ‌iPhone 15 Pro‌ بزووم بصري يبلغ 3x ويفتقر إلى تحسينات الأجهزة للكاميرا المقربة ‌iPhone 15 Pro‌ Max، ومع ذلك، فإن الكاميرات الرئيسية متطابقة بين الجهازين.

يمثل ‌iPhone 15 Pro‌ Max أقصى ما يمكنك الحصول عليه من ‌iPhone‌ مع أفضل عمر ممكن للبطارية، ولكن هذا لا يترجم بالضرورة إلى عملية شراء جديرة بالاهتمام لجميع المستخدمين، قد يفضل بعض المستخدمين التقريب البصري 3x على التقريب البصري 5x، وفي هذه الحالة يكون ‌iPhone 15 Pro‌ خيارًا أفضل، فإن إمكانيات التصوير البديلة للأجهزة تتلخص في هذا الاختلاف الوحيد، إذا كنت من المرجح أن تستخدم ‌iPhone‌ الجديد الخاص بك لالتقاط صور شخصية، فإن الصورة المقربة 3x لـ ‌iPhone 15 Pro‌ هي خيار أفضل، في حين أن ‌iPhone 15 Pro‌ Max لا مثيل له في التصوير الفوتوغرافي للرياضة والحياة البرية حيث تتطلع إلى تصوير أهداف أبعد بكثير.

إلى جانب عمر البطارية الأطول والشاشة الأكبر، يختلف ‌iPhone 15 Pro‌ Max عن ‌iPhone 15 Pro‌ بشكل ملحوظ نسبيًا، يبدو السعر الإضافي البالغ 200 دولار لجهاز ‌iPhone 15 Pro‌ Max عادلاً بالنسبة لمساحة العرض الإضافية وعمر البطارية والتخزين وتكنولوجيا الكاميرا ولكن من المهم تقييم هذه العوامل في حالة الاستخدام الشخصي الخاص بك، ويتقلص هذا إلى فرق سعر قدره 100 دولار إذا كنت تشتري عادةً طرازًا بسعة 256 جيجابايت.

إذا كنت تشتري عادةً طراز ‌iPhone‌ Pro Max بسعة 128 جيجابايت، فقد يكون الوقت قد حان لإلقاء نظرة على الطراز الأصغر هذا العام، نظرًا لأن الحصول على الطراز الأكبر سيتطلب إنفاق 100 دولار أكثر من المعتاد والحصول على سعة تخزينية تبلغ 256 جيجابايت، والتي قد لا تستخدمها، من ناحية أخرى، إذا كنت تشتري دائمًا ‌iPhone‌ بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، فقد تكون أكثر ميلاً لشراء ‌iPhone 15 Pro‌ Max.

وبالمثل، فإن هاتف iPhone‌ الأكبر والأثقل مقاس 6.7 بوصة ليس مناسبًا للجميع، قد يجد البعض أن حجم ‌iPhone 15 Pro‌ Max مفرط أو كبير بشكل غير مريح، بينما سيحب الآخرون الشاشة الأكبر لاستهلاك الوسائط، ويعد حجم الشاشة في النهاية مسألة تفضيل شخصي، وبما أن ‌‌iPhone 15 Pro‌ و‌‌iPhone 15 Pro‌ Max يشتركان في معظم ميزاتهما الأخرى، فإن الأمر يعود إلى الذوق الفردي.

إن أهم نقطة قرار عند الاختيار بين ‌iPhone 15 Pro‌ و ‌iPhone 15 Pro‌ Max هي بلا شك حجم الشاشة، ولكن الراحة وسهولة الاستخدام والوزن وعمر البطارية وتكنولوجيا الكاميرا هي أيضًا اعتبارات مهمة ستعتمد على احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية، إذا كنت مترددًا بشأن حجم ووزن ‌iPhone 15 Pro‌ Max، فقد يكون من الأفضل الالتزام بـ ‌iPhone 15 Pro‌.