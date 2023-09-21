شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيوريوسيتي تصل حافة المريخ.. تعرف على رحلة مركبة ناسا للكوكب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة ناسا أنه بعد ثلاث محاولات فاشلة، تمكنت المركبة الفضائية Curiosity Mars من الوصول إلى وجهة محفوفة بالمخاطر على الكوكب الأحمر: Gediz Vallis Ridge.

لماذا كان هذا التكوين يستحق كل هذا الاضطراب بالنسبة للفضول ؟ حسنًا، يعتقد العلماء أنه قبل ثلاثة مليارات سنة، عندما كان المريخ أكثر رطوبة بكثير من الأرض القاحلة الآن، حملت تدفقات الحطام القوية الطين والصخور إلى أسفل جانب الجبل في المنطقة المجاورة المعروفة باسم جبل شارب. وفقًا لوكالة ناسا ، فإن هذا الحطام "انتشر في شكل مروحة تآكلت لاحقًا بفعل الرياح إلى سلسلة من التلال الشاهقة، وفقا لتقرير the Verge.

من الناحية العملية، تعني هذه الخلفية الدرامية أن هذه التلال تحمل دليلاً على الماضي الأزرق للمريخ ، وربما الأمر الأكثر إثارة، معلومات حول الانهيارات الأرضية القديمة والخطيرة التي شهدها الكوكب.

وقال الجيولوجي ويليام ديتريش، عضو فريق البعثة في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، في بيان: "لا أستطيع أن أتخيل كيف سيكون الأمر عندما أشهد هذه الأحداث. لقد اقتلعت صخور ضخمة من الجبل المرتفع أعلاه إلى أسفل التل، وانتشر في مروحة بالأسفل.

وستدفعنا نتائج هذه الحملة إلى تقديم تفسير أفضل لمثل هذه الأحداث ليس فقط على المريخ، بل حتى على الأرض ، حيث تشكل خطراً طبيعياً".

وتم الوصول إلى الهدف في 14 أغسطس، أو في اليوم المريخي الـ 3923 (اليوم المريخي) للمهمة، وبعد الاستقرار، التقطت كاميرا Curiosity's Mastcam 136 صورة فردية للموقع تم تجميعها معًا لتكوين بانوراما بزاوية 360 درجة تم تحسين ألوانها لاحقًا للأغراض البصرية.

سلسلة جذابة من الروتين

للوصول إلى Gediz Vallis Ridge، كان على Curiosity تجاوز عدد قليل من العقبات.

أولاً، واجهت المركبة بعض المشاكل في الوصول إلى هذه المنطقة التي طال انتظارها على الكوكب الأحمر بعد تسلق بقعة في عام 2021 تُعرف باسم Greenheugh Pediment ، والتي يقول العلماء إنها عبارة عن تكوين صخري يصعب تسلقه للغاية.

ثم، في العام الماضي، اصطدمت المركبة كيوريوسيتي ببعض الصخور ذات الحواف الحادة بالسكين والمنقورة على طول مسار آخر محتمل إلى التلال، ويأتي لقب "ظهر التمساح" من حقيقة أن هذه الصخور تشبه الحراشف الموجودة على ظهر التمساح، ويُعتقد أنها مصنوعة من الحجر الرملي، مما يجعلها أيضًا أصعب أنواع الصخور التي واجهتها كيوريوسيتي على المريخ.

وفى وقت سابق من هذا العام، واجهت كيوريوسيتي انتكاسة أخرى في طريقها إلى جيديز فاليس بعد زيارة وادي ماركر باند، وقالت ناسا في ذلك الوقت إن الخروج من Marker Band كان مشابهًا للمشاركة في "الانزلاق والانزلاق" المريخي، و تركت هذه المحنة بأكملها الفضول في حالة حساسة.

وأطلق فريق كيوريوسيتي على GV Ridge اسم "مثلث برمودا" في جبل شارب، وفقًا لتحديث المهمة في وقت سابق من هذا العام، وأضاف التحديث: "نحن الآن على بعد أمتار قليلة فقط من القدرة على مد الذراع وإجراء اتصالات علمية بشأن بعض مواد التلال، والترقب يتزايد".

وقال أشوين فاسافادا، عالم مشروع كيوريوسيتي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، في البيان: "بعد ثلاث سنوات، وجدنا أخيرًا مكانًا سمح فيه المريخ لكيوريوسيتي بالوصول بأمان إلى التلال شديدة الانحدار". "إنه لأمر مثير أن تكون قادرًا على الوصول ولمس الصخور التي تم نقلها من أماكنها مرتفعة على جبل شارب والتي لن نتمكن أبدًا من زيارتها مع كيوريوسيتي

بالنسبة للنقطة الأخيرة، لم يكن القصد من كيوريوسيتي أبدًا هو التسلق نحو قمة جبل شارب، مما يعني أن تشريح الصخور على الأرض التي كانت تقف ذات يوم عند قمة التكوين يمثل فرصة مهمة بشكل فريد.

وأوضحت وكالة ناسا أن المركبة الفضائية تستكشف الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3 أميال (5 كيلومترات) منذ عام 2014، حيث عثرت على أدلة على وجود تيارات قديمة وما إلى ذلك على طول الطريق، لكن سلسلة جبال جيديز فاليس كانت منطقة جديدة تمامًا يجب التحقيق فيها - و ، في الواقع، أصغر قسم في المنطقة.

ماذا وجدنا؟

وفقًا لوكالة ناسا، أمضى كيوريوسيتي 11 يومًا على التلال بعد وصوله في منتصف أغسطس خلال هذا الوقت، قامت بتصوير صخور داكنة في المنطقة "من الواضح أنها نشأت في مكان آخر على الجبل"، بالإضافة إلى صخور أخرى أقل على خط القمم، "بعضها بحجم السيارات". ومن المتوقع أن تكون هذه الشظايا قد جاءت من أماكن أعلى في جبل شارب.

والتقطت كاميرا Curiosity's Mastcam، في المجمل، 136 صورة لسلسلة جبال Gediz Vallis التي تم تجميعها معًا في فسيفساء لتكوين مشهد بزاوية 360 درجة.