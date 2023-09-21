تكنولوجيا: أمازون تطلق ملحقات جديدة لكاميرة المراقبة Outdoor 4 من Blink

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أمازون خلال فعاليات الحدث اليوم عن ملحقات جديدة لكاميرة المراقبة Outdoor 4 المقدمة Blink.

تكشف أمازون في الحدث السنوي عن مجموعة من الملحقات الجديدة غالباً، ولا يختلف الحال هذا العام، حيث كشفت عن عدد من الإكسسوارات المقدمة لكاميرة Outdoor 4 من Blink، والتي تهدف لدعم المستخدم عند السفر لمسافات بعيدة لتنفيذ مهام أكثر.

وتتضمن الإكسسوارات الجديدة “Sync Module Pro” الذي يدعم تغيير موقع كاميرة Outdoor 4 لمسافة أبعد عن شبكة الإنترنت المنزلي اللاسلكية.

وتؤكد الشركة على أن هذا الملحق يدعم المستخدم في توجيه كاميرة المراقبة الخارجية إلى أبعد زاوية عن الممتلكات الخاصة بالمستخدم، ومن المقرر أن يتوفر هذا الملحق في بداية 2024 بسعر 50 دولار.

كما قدمت أمازون “floodlight” الذي يحاكي الإصدار السابق حيث يدعم المستخدم بإضاءة LED والتي تدعم الإضاءة عند إستشعار الحركة، ولقد أكدت Blink على أن الإضاءة تستمر لمدة عامين في كل مرة من الشحن وفقاً للإعدادات الإفتراضية، ومن المقرر أن يبدأ الحجز المسبق اليوم بسعر 160 دولار.

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