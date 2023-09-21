تكنولوجيا: Ring تقدم كاميرة Stick Up Cam Pro بميزة رادار مدمج وسعر يبدأ من 180 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أمازون اليوم عن كاميرة Ring الجديدة Stick Up Cam Pro التي تنطلق بميزة الرادار المدمج، والتي تتوفر بسعر يبدأ من 180 دولار.

كشفت أمازون اليوم عن ميزة الرادار الجديدة “Bird’s Eye View” التي ترتكز على رادار لتتبع مسار المستخدم في مجال رؤية الكاميرة.

وتتوفر الميزة الجديدة في Video Doorbell 2، وFloodlight Cam Pro، وSpotlight Cam Pro، كما تقدم في كاميرة Stick Up Cam Pro الجديدة.

ومن المقرر أن تدعم كاميرة Stick Up Cam Pro الجديدة مراقبة المكان وتتبع مسار الزائرين القادمين، كما ستدعم الكاميرة عدد من التنبيهات للحركة المنفصلة، دون الحاجة إلى النظر للكاميرة بشكل مستمر.

كما تأتي كاميرة Stick Up Cam Pro الجديدة بمقاومة أعلى للظروف المناخية، أيضاً تتميز بتصميم صغير الحجم، ونحيف يدعم التثبيت في أي موقع.

وتدعم الكاميرة تقنية HDR، مع رؤية ليلية ملونة، مع اثنان من الميكروفونات لصوتيات واضحة، كما تدعم الكاميرة المحادثات ثنائية الإتجاهات، أيضاً تأتي الكاميرة بصافرة إنذار مدمجة.

أيضاً تدعم الكاميرة التشغيل بالبطارية أو نموذج يدعم التشغيل بالطاقة الشمسية، وتتوفر Ring Stick Up Cam Pro للطلب المسبق بسعر 180 دولار، أو 210 دولار للنموذج المميز بدعم الشحن بالطاقة الشمسية.

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