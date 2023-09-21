شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يغير شعاره إلى اللون الأزرق الداكن.. تعرف على الشكل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل ميتا على تحديث "نظام الهوية" الخاص بفيسبوك ويتضمن ذلك شعارًا محدثًا وجاء فى نفس اللون الأزرق ولكن درجة الأزرق الداكن، وكذلك الحرف الصغير "f" به بعض التعديلات الدقيقة، وفيما يلى شرح Meta للتغييرات من منشور مدونة لها.

قالت ميتا، "كان هدفنا هو إنشاء تصميم محدث لشعار فيسبوك يكون أكثر جرأة وقوة وأبدية، وتعمل كل من التحسينات المميزة والجديدة على تحقيق تناغم أكبر عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسي في هوية التطبيق".

وأضافت الشركة، "لقد فعلنا ذلك من خلال دمج تعبير أكثر ثقة للون الأزرق الأساسي لفيسبوك والذي تم تصميمه ليكون من السهل الوصول إليه بصريًا في تطبيقنا ويوفر تباينًا أقوى لـ "f" ليتميز".

وجاء فى مدونة ميتا، أنا حقًا أحب عبارة "تعبير أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي لفيسبوك"، وهناك الكثير من الكلمات التي تشير إلى أن الشعار باللون الأزرق الداكن.

وأضاف التقرير ، من المنطقي أن تقوم Meta بتعديل شعار Facebook بشكل طفيف فقط بدلاً من إعادة تصميمه بالكامل، وتقول ميتا إن المنصة تشهد عددًا مذهلاً يبلغ 2 مليار مستخدم نشط يوميًا كل يوم، مما يعني أن أي تغيير مرئي سيشاهده الكثير من الأشخاص.

لقد حصلت علامة Facebook النصية على تحديث أيضًا وفقًا لمنشور المدونة وتقول ميتا: "باستخدام أداتنا المخصصة، Facebook Sans، قمنا بإعادة تصميم العلامة النصية والشعار لإنشاء معالجة متسقة وتحسين الوضوح بشكل عام عبر Facebook ، على غرار التغييرات التي تم إجراؤها على رمز الشعار، سمحت لنا هذه التحسينات بالبناء على تراث هويتنا، مع إنشاء علاقة أقوى بين كيفية اقتران العلامة النصية."

وهناك لوحة ألوان جديدة أيضًا - والمثير للصدمة أنها تحتوي على الكثير من درجات اللون الأزرق - كما قامت Meta بتحسين الطريقة التي تظهر بها التفاعلات أيضًا، حيث قالت "من خلال لوحة الألوان الموسعة لدينا، تمكنا من إثارة المزيد من الأبعاد والعاطفة في ردود الفعل. ولقد قمنا بتعديل الألوان لتتوافق مع إرشادات إمكانية الوصول إلى الألوان بحيث تكون أيقوناتنا واضحة بأي حجم، ومرنة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المختلفة ويسهل على الأشخاص التفاعل معها".

لدى Meta المزيد من التغييرات المخطط لها على الطريقة التي يبدو بها Facebook ، ووصفت الشركة التحديثات الواردة في مدونتها بأنها "المرحلة الأولى من نظام الهوية المحدث" للتطبيق.