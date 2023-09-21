تكنولوجيا: إدراج هاتف Galaxy S23 FE على قاعدة بيانات Google Play Console مع معالجات Snapdragon وExynos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن سامسونج مستعدة لإطلاق هاتفها الذكي الثالث من إصدار المعجبين؛ Galaxy S23 FE. ولقد تم تسريب الكثير عن الهاتف مؤخرًا وشاهدنا أيضًا المواد التسويقية الخاصة به.

تم بالفعل الكشف عن معظم مواصفات S23 FE من خلال التسريبات. ومع ذلك، لا تزال شركة سامسونج ملتزمة تمامًا بشأن إطلاق الهاتف. ومؤخرًا، تم رصد هاتف Galaxy S23 FE على قاعدة بيانات Google Play Console مع شرائح Snapdragon وExynos.

تكشف القائمة أيضًا عن المواصفات الرئيسية للجهاز. ويقال إن هاتف Galaxy S23 FE يأتي بإصدارين؛ أحدهما مزود بشريحة Snapdragon 8 Gen 1 والآخر بشريحة Exynos 2200 من سامسونج.

تؤكد Google Play Console الآن هذه التقارير، حيث تدرج S23 FE في إصدارات Samsung r11q وSamsung r11s.

يتم تشغيل طراز r11q بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 730، بينما يحتوي طراز r11s على مجموعة شرائح Exynos 2200.

وبخلاف وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، فإن جميع المواصفات الأخرى هي نفسها لكلا الإصدارين.

تكشف القائمة أيضًا أن Galaxy S23 FE سيأتي مزودًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت على الأقل وسيعمل بنظام Android 13 على واجهة البرنامج.

ووفقًا للتقارير السابقة، يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 6.3 بوصة وكاميرا امامية بدقة 10 ميجابكسل، بينما يتميز الجزء الخلفي بإعداد كاميرا ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل.

من المفترض أن تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 25 واط. وبصرف النظر عن Google Play Console، ظهر هاتف Galaxy S23 FE أيضًا على منصات شهادات أخرى مثل NBTC وTDRA وBluetooth SIG وBIS والمزيد.

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