تكنولوجيا: إطلاق ساعة Garmin Tactix 7 AMOLED GPS الذكية بسعر 1400 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت شركة Garmin مع سلسلة الساعات الذكية المحدثة Tactix 7، بعد مرور أكثر من عام ونصف على إصدارها الأولي.

وعلى ما يبدو، تتميز الساعة الذكية الجديدة بشاشة AMOLED. وهي تستبدل تقنية MIP بشاشة AMOLED، إذ جلب هذا التغيير شاشة أكثر حيوية وتنوعًا، وتتميز بدقة أصلية تبلغ 454 × 454 بكسل، على عكس 280 × 280 بكسل للطرز السابقة.

إحدى الميزات البارزة في Tactix 7 AMOLED هي دعمها لوضع العرض الدائم (AOD)، وهي ميزة شائعة في الساعات الذكية الحديثة. ومع ذلك، يؤدي تمكين هذا الوضع إلى تقليل عمر البطارية من 31 يومًا إلى 11 يومًا. وإذا اخترت إبقاء كل من AOD وGPS نشطين، سينخفض ​​وقت التشغيل المقدر إلى 58 ساعة.

وفي حين شهدت الشاشة ترقية، تظل الميزات الرئيسية الأخرى دون تغيير. وتشمل هذه المزايا مقاومة للماء حتى 10 ATM، وإمكانية الوصول إلى مجموعة برامج الساعة الذكية من Garmin، وعدسة عرض من الياقوت مقترنة بجسم من التيتانيوم. والجدير بالذكر أن سلسلة Tactix 7 لا تزال تتميز بخافظة بحجم يبلغ 51 ملم.

تأتي Tactix 7 AMOLED متاحة الآن للشراء في أسواق مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسعر تجزئة يبلغ 1399.99 دولارًا.

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