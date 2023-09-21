تسريب صور Galaxy Buds FE تعرض الألوان والتصميم الكامل

هناك Samsung Galaxy Buds FE قادمة قريبًا، سامسونج تريد ان تعزز خط الـFE الخاص بها وتزيد من منتجاته بإطلاق نسخة خاصة بالسماعات فيصبح هناك سماعات FE، وهو أمر جيد ان تفكر سامسونج في هذا الأمر في ان يكون لديها اكثر من نوع جهاز بسهولة وتغطي الأسعار المختلفة بمنتجاتها المتنوعة، ومع قدوم S23 FE وTab S9 FE في وقت قريب فليس من الغريب ان نتوقع Buds FE

سماعات Samsung Galaxy Buds FE المُسربة

تسربت صور للسماعات الجديدة التي تظهر في علبة تشبه في تصميمها علبة سماعات Galaxy Buds 2 وGalaxy Buds 2 Pro ولكن السماعات نفسها تشبه تصميم Galaxy Buds+ تقريبًا بوجود مساحة للتحكم في اللمس بألوان لامعة Glossy مع wingtips لتثبيت السماعة من المطاط قابلة للتغيير.

غير معروف عن عمر البطارية الخاص بالسماعات او بالعلبة، لكن الصور توضح نقاط توصيل السماعات في العلبة للشحن مع وجود اضائة في العلبة من الامام لتوضيح كونها مشحونة ام لا واضائة داخلها لتوضيح ما ان كانت السماعات مشحونة ام لا، مع وجود مدخل USB C خلف العلبة لشحنها.

بناء على تسريبات سابقة السماعات ستصدر بـDriver بحجم 12 ملليمتر لتحسين الـBass الخارج منها، ويُقال بأن السعر سيكون تحت 100 دولار مع ان بعض المتاجر بدأت تحضر لبيع السماعات على سعر 88.9 يورو بالفعل، فنتوقع ان يكون السعر لطيفًا ان اهتمت سامسونج بهذه السماعات.

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