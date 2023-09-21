شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تكشف عن أحدث أداة لتحويل النص إلى صورة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت OpenAI عن Dall-E 3، وهو الإصدار الأحدث من أداة تحويل النص إلى صورة التي تستخدم برنامج الدردشة الآلي ChatGPT الشهير وقالت الشركة إن Dall-E 3 سيكون متاحًا لعملاء ChatGPT Plus وEnterprise في أكتوبر عبر واجهة برمجة التطبيقات، ويمكن للمستخدمين كتابة طلب للحصول على صورة وتعديل المطالبة من خلال المحادثات مع ChatGPT.

وقالت الشركة في بيان: "يمكن لـ DALL-E 3 ترجمة الطلبات الدقيقة إلى صور مفصلة ودقيقة للغاية"، مضيفة أن الإصدار الأخير من الأداة سيحتوي على المزيد من الضمانات مثل الحد من قدرتها على إنشاء محتوى عنيف للبالغين أو يحض على الكراهية، وتحتوي الأداة أيضًا على وسائل تخفيف لرفض الطلبات التي تطلب صورًا لشخصية عامة بالاسم، أو تلك التي تطلب صورًا بأسلوب فنان حي.

قالت OpenAI إن المبدعين يمكنهم إلغاء الاشتراك في استخدام بعض أو كل أعمالهم المستخدمة لتدريب أدوات تحويل النص إلى صورة في المستقبل، وفقاً لموقع gadgets360.

كما أن سباق OpenAI لإنشاء أدوات ذكاء اصطناعي دقيقة لتحويل النص إلى صورة له العديد من المنافسين، بما في ذلك Tongyi Wanxiang من Alibaba، وMidjourney وStability AI، الذين يواصلون تحسين نماذجهم لتوليد الصور.

ومع ذلك، هناك العديد من المخاوف بشأن الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، حيث قضت محكمة في واشنطن العاصمة في أغسطس، بأن العمل الفني الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي دون أي مساهمة بشرية لا يمكن أن يتمتع بحقوق الطبع والنشر بموجب قانون الولايات المتحدة.

تواجه OpenAI أيضًا العديد من الدعاوى القضائية، حيث رفعت مجموعة تجارية للمؤلفين الأمريكيين مؤخرًا دعوى قضائية ضد الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي نيابة عن كتاب من بينهم جون جريشام والروائي "Game of Thrones" جورج آر آر مارتن، متهمة الشركة بتدريب برنامج الدردشة ChatGPT الخاص بها بشكل غير قانوني على عملهم.