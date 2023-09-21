تكنولوجيا: تسريبات غامضة عن هاتف موتورولا الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف موتورولا جديد في تسريب شاركه المسرب الشهير إيفان بلاس. وعلى ما يبدو، يتميز هذا الهاتف الذي لم يتم ذكر اسمه بشاشة مثقوبة مع بعض الحواف الكبيرة وإعداد كاميرا مزدوجة من الخلف تتشكل على الجانبين.

يبدو أن الكاميرا الرئيسية عبارة عن كاميرا بدقة 50 ميجابكسل بناءً على النص الموجود أعلى فلاش LED.

يمكننا أيضًا أن نفترض أن الظهر مصنوع من البلاستيك. ويوجد زر الطاقة على الجانب الأيمن والذي ربما يكون لمستشعر بصمات الأصابع. يمكننا أيضًا ملاحظة أزرار الصوت الموجودة فوقه.

لا توجد أي معلومات للمواصفات الخاصة بهاتف Moto القادم، ولكن يمكننا أن نفترض أنه سيكون هاتف متوسط المدى من سلسلة Moto E أو Moto G في الولايات المتحدة.

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