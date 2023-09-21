تكنولوجيا: جوجل تقوم بطرح دعم البرامج لـ Pixel 4a

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تطرح جوجل تحديث البرنامج لشهر سبتمبر إلى هاتف Pixel 4a، مما يؤكد قرارها بإنهاء دعم الهاتف الذكي رسميًا.

كان من المقرر أن يتلقى الهاتف التحديث النهائي في أغسطس 2023، والآن، مع طرح الحزمة الجديدة لأجهزة Pixel الأحدث، لدينا تأكيد رسمي بأنه لن يكون هناك امتداد.

وعندما بدأت معاينة مطوري Android 14 والإصدار التجريبي العام في الوصول إلى الأجهزة، لم يكن Pixel 4a مدرجًا في القائمة، ولم يتمكن المستخدمون من المشاركة في عملية الاختبار، حيث لم تكن جوجل تنوي أبدًا تحديث الهاتف في المقام الأول.

من المهم التمييز بين Pixel 4a وPixel 4a 5G، فهما جهازان مختلفان تمامًا. هذا الجهاز الأخير مؤهل للحصول على Android 14، وقد تلقت الوحدات برنامجًا تجريبيًا، وستستمر في الحصول على تحديثات البرامج لمدة عام آخر، بينما يجب أن يكون التحديث الرئيسي لنظام التشغيل نهائيًا.

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