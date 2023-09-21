شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعات HUAWEI WATCH GT ترث قوّة Grand Tourer وما السبب من وراء اطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ستينيّات القرن الماضي، لم تكن السيارات العادية عامّةً مؤهلة للسفر لمسافات طويلة، وكانت موثوقيتها الميكانيكية منخفضة جدًا. ولكن كانت هناك مجموعة من السيارات عالية الأداء وذات موثوقية وقوة حصانية عالية تُدعى GT، أو Gran Turismo باللغة الإيطالية أو Grand Tourer باللغة الإنجليزية. كانت هذه سيارات ستيشن واغن الفاخرة وعالية الأداء، والتي تم تصميمها للسفر لمسافات طويلة. على الرغم من أن السيارات أصبحت أكثر موثوقية مع مرور الوقت وأن أي سيارة حديثة جيدة بما يكفي للتنقلات الطويلة، إلا أن مصطلح GT استمرّ إلى اليوم. حديثًا، يشير الاسم بشكل عام إلى السيارات الرياضية عالية الأداء، ويربط الناس السيارات بشعار GT بالقدرة على القيادة بسرعات عالية لفترة طويلة.

استُوحيت ساعة HUAWEI WATCH GT من هذه السيارات عالية الأداء. فقد تجاوزت هواوي حدود الفكر التقليدي بإضافة GT إلى ساعاتها الذكية. على هذا النحو، ترث سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT لُبّ وروح سيارات Grand Tourer في صميمها، وذلك بفضل عمر البطارية الطويل الثوري والميزات الرياضية والصحيّة القوية.

سلسلة HUAWEI WATCH GT: ميلادُ نجمٍ جديد

في عام 2018، عندما تم إطلاق الجيل الأول من ساعة HUAWEI WATCH GT، أُذهِل الجميع بعمر البطارية المنافس والذي يمتدّ لأسبوعين، وميزات التمارين العلمية وقدرات مراقبة الصحة. كما أنها أتاحت المراقبة المستمرة للحالة الصحيّة للمستخدم، مما جعلها منتجًا ناجحًا في مجال الساعات الذكية.

وفي العام التالي، شهدت السلسلة تحديثًا كبيرًا مع قدوم ساعة HUAWEI WATCH GT 2، التي جلبت المزيد من الميزات المتقدمة مثل مراقبة نسبة تشبّع الأكسجين في الدم، ومكالمات البلوتوث وتشغيل الموسيقى، وتتبّع صحة القلب. لقد أكّدت على فكرة أن اللياقة البدنية هي قرار لتحسين جودة الحياة، وشجعت المستخدمين على البقاء نشطين والتمتع بروح الاستكشاف. في مارس 2020، تم إطلاق ساعة HUAWEI WATCH GT 2e، التي ورثت نفس الروح المبتكرة لسلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 2 لكن بتركيز أكبر على احتياجات المستخدمين الأصغر سنًا.

الساعة الذكيّة الأنيقة التي تعتني بصحّتك

في عام 2021، شهد العالم إصدار سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 3. هذا التحديث في السلسلة أكّد على موقع سلسلة ساعات GT كأفضل الساعات الذكية بأطول عمر بطارية، وأتى بتحديثات شاملة لأجهزتها ولقدراتها البرمجية. أدى هذا أيضًا إلى ترسيخ صورة سلسلة WATCH GT باعتبارها جهازًا موثوقًا يمكن ارتداؤه للصحّة واللّياقة البدنية. كما أنها اجتذبت الأشخاص الذين يفضّلون الساعات التقليدية على الساعات الذكية بمظهرها العصري وشاشتها الكبيرة فائقة الوضوح وتصميم الواجهة الجديد والمواد المتطورة ومجموعة واسعة من خيارات الألوان وأحزمة الساعة. تتميز سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 بالمراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب ونسبة تشبّع الأوكسجين بالدم (SpO2) والنوم وصحة التنفس ومراقبة الضغط، مما يساعد المستخدمين على الاعتناء بصحتهم بشكل أفضل.

لقد مر قرابة عامين على إطلاق سلسلة WATCH GT 3، ومن المتوقع بالفعل أن تشهد شركة هواوي ثورة أخرى في الأجهزة القابلة للارتداء. إذا كنت من عشاق الساعات الذكية، فربما تنتظر أيضًا ما قد تقدمه هواوي بجانب سلسلة WATCH GT. لقد قطعت سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT شوطًا طويلًا منذ إنشائها في عام 2018. لذلك، يمكننا بالتأكيد أن نتوقع بعض التصميمات والميّزات المثيرة في المستقبل.

إذا كنت تتبّع أسلوب حياة صحّي أكثر وتتوق إلى استكشاف قواعد الحياة الصحيّة في بيئة عمل سريعة الوتيرة، فإن سلسلة HUAWEI GT هي الخيار الأنسب لك. لقد وُجدت لتكون شريكتك في الرياضة العلمية وإدارة صحّتك.