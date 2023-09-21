تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 13 ينطلق برقاقة Dimensity 6080 وكاميرة رئيسية 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن هاتف Redmi Note 13 الذي يأتي برقاقة Dimensity 6080، وكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 164 دولار.

يتميز هاتف Redmi Note 13 بشاشة OLED بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ونسبة سطوع 1000 nit، وتعتيم 1920Hz PWM.

أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بحواف نحيفة في محيط الشاشة، ويدعم الهاتف إستشعار البصمة عبر زر التشغيل الرئيسي.

ويدعم Redmi Note 13 رقاقة معالج Dimensity 6080، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم شاومي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

ويتوفر Redmi Note 13 بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت بسعر 164 دولار، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت، مع إختيارات ألوان الأزرق، والأسود وأيضاً اللون الأبيض.

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