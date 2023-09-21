تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد على دفع روبوت الدردشة Copilot AI لنظام ويندوز في 26 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملاق البرمجيات مايكروسوفت في فعاليات الحدث السنوي اليوم على خططها لدفع روبوت الدردشة Copilot AI لنظام ويندوز في 26 من سبتمبر.

تستعد مايكروسوفت للتوسع ببرنامج روبوت الدردشة Copilot AI في نظام تشغيل ويندوز ليصل لقطاع أكبر من المستخدمين خلال الفترة القادمة.

ولقد أوضح “Satya Nadella” الرئيس التنفذي لشركة مايكروسوفت خلال الحدث أن الشركة تهدف لدعم المستخدم لتحقيق إنتاجية أكبر، والإبداع بشكل أفضل، مع توسيع المعرفة لدى المستخدمين، ولتحقيق ذلك الهدف قدمت الشركة روبوت الدردشة الذكي Copilot.

أيضاً أشارت مايكروسوفت إلى أن برنامج Copilot يتوفر بالفعل في إصدارات مختلفة من متصفح Edge، وMicrosoft 365، وأيضاً نظام تشغيل ويندوز، ومن المقرر أن يتم دمج روبوت الذكاء الإصطناعي في كافة منتجات الشركة التي تشمل Powerpoint وتطبيق Teams.

ويؤكد “Satya Nadella” على أن Copilot يحاكي جهاز الحاسب الخاص بالمستخدم، ولقد طور للإنطلاق بالمستخدمين إلى مستوى جديد من الحوسبة والإبداع مع مساعد رقمي ذكي أكثر كفاءة.

ومن المقرر أن يكون لبرنامج الذكاء الإصطناعي الجديد القدرة على الضبط وفقاً للتجربة التي تناسب كل مستخدم ليقدم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة، ويمكن لروبوت Copilot أن يدعم سحب البيانات من هاتف المستخدم الخاص، أو البحث عن معلومات حول رحلة ما وتقديم الدعم الأمثل للمستخدم.

ويأتي برنامج الذكاء الإصطناعي المقدم من مايكروسوفت اليوم بعدد من المميزات لدعم المستخدم في إجراء عمليات الشراء، أو تلخيص محتوى البريد الإلكتروني أو إجراء عدد من العمليات الأخرى.

كما يمكن للروبوت تنظيم نوافذ واجهة جهاز الحاسب، أو ترتيب قوائم التشغيل في Spotify، أو إزالة خلفيات الصور عند الطلب على غرار “Magic Eraser” من جوجل.

أيضاً بإستخدام قلم stylus في أجهزة Surface سيتاح للمستخدم تدوين عمليات حسابية معقدة والحصول على الحل في أي نافذة في نظام Windows.

المصدر

اعلان





