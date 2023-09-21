تكنولوجيا: مايكروسوفت طورت روبوت Copilot ليكون مساعدك الشخصي في التسوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سلطت مايكروسوفت الضوء خلال فعاليات مؤتمرها السنوي الأخير على روبوت الذكاء الإصطناعي Copilot، ولقد أكدت عملاق البرمجيات على أن برنامج الذكاء الإصطناعي يدعمك في عمليات التسوق على Bing وEdge.

يمكنك أن تحصل على مساعدك الخاص في عمليات التسوق على Bing وEdge من خلال روبوت الذكاء الإصطناعي Copilot، حيث تخطط مايكروسوفت لدمج الذكاء الإصطناعي في كافة منتجات الشركة التي تشمل نظام ويندوز ومتصفح Edge وغيرها من المنتجات الرئيسية من مايكروسوفت.

وفي عمليات التسوق بشكل خاص يمكن لروبوت الذكاء الإصطناعي Copilot أن يدعمك في إختيار التصميم الأفضل، وأيضاً إتمام عمليات الشراء.

ولقد طور Copilot لمنافسة الإصدارات الأخرى من روبوت الدردشة الذكي، على غرار ميزة Google Lens التي تتيح للمستخدمين البحث عن المنتجات بالصور، حيث يمكن تحديد نتائج المنتجات المطلوبة حتى في حالة عدم كتابة عنوان المنتج بشكل صحيح.

كما يعمل روبوت الدردشة المطور من جوجل Bard AI على إستخدام البيانات في جميع تطبيقات الشركة لدعم المستخدم بالإجابة المطلوبة.

المصدر

اعلان





