شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق ميزة Tap to Pay على iPhone فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن إطلاق ميزة Tap to Pay على iPhone في البرازيل، مما يسمح للبائعين المستقلين والتجار الصغار وكبار تجار التجزئة في البلاد باستخدام أجهزة iPhone كمحطة للدفع، وفقاً لموقع macrumors.

تم طرح هذه الميزة في فبراير 2022، وتسمح لأجهزة iPhone المتوافقة بقبول المدفوعات عبر Apple Pay وبطاقات الائتمان والخصم غير التلامسية والمحافظ الرقمية الأخرى، باستخدام iPhone فقط، ولا يلزم وجود أجهزة إضافية أو ماكينة بطاقة ائتمان‌.

يستخدم الضغط للدفع على iPhone تقنية NFC لمصادقة المدفوعات غير التلامسية بشكل آمن، بالإضافة إلى أن الميزة تدعم أيضًا إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، والذي يتضمن خيارات إمكانية الوصول.

قالت جينيفر نائب رئيس Apple Pay وApple Wallet: "لقد ساعدت ميزة Tap to Pay على iPhone الشركات حول العالم وبجميع الأحجام - بدءًا من العاملين المستقلين إلى كبار تجار التجزئة - على تقديم تجارب دفع جديدة، ونحن متحمسون لتقديم حل دفع سهل وآمن وخاص للتجار البرازيليين".

يتطلب الضغط للدفع على iPhone iPhone XS أو طرز أحدث، ويعمل لصالح العملاء مثل أي معاملة Apple Pay عادية، ويحتاج البائعون فقط إلى فتح التطبيق، وتسجيل عملية البيع، وتقديم iPhone إلى المشتري، الذي يمكنه بعد ذلك استخدام طريقة دفع مناسبة بدون تلامس.

يتوفر Tap to Pay على iPhone لأكثر من 700000 شركة إضافية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما طرحت متاجر Apple Stores في الولايات المتحدة هذه الميزة، البرازيل هي المنطقة السادسة التي تدعم ميزة Tap to Pay، بعد عمليات طرح مماثلة في المملكة المتحدة وأستراليا وتايوان وهولندا في وقت سابق من هذا العام.