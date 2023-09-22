تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لدفع تحديث هام لنظام Windows 11 في 26 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت مايكروسوفت خلال الحدث اليوم على خططها لإطلاق تحديث هام لنظام Windows 11 في 26 من سبتمبر، على أن يأتي التحديث بروبوت الذكاء الإصطناعي Copilot مدمج.

أطلقت مايكروسوفت خلال فعاليات الحدث الذي انطلق اليوم أجهزة الحاسب المحمول Surface Go 3، وSurface Studio 2، كما أكدت عملاق البرمجيات على دعم الأجهزة بميزة “Windows Copilot”، ويأتي برنامج Copilot الذكي في متصفح Edge بالفعل.

كما أشارت مايكروسوفت إلى أن Copilot يأتي مدمج في نظام ويندوز بدءاً من 26 من سبتمبر، أيضاً ستعمل مايكروسوفت على دمج الروبوت الذكي ليكون جزء رئيسي في نظام التشغيل على أن يصل إلى Powerpoint وتطبيق Teams.

ومن المقرر أن يدعم روبوت Copilot المستخدمين في صياغة الرسائل النصية بإستخدام بيانات calendar، مع إستكشاف خيارات Outlook، وإنشاء قوائم Spotify وغيرها من المهام التي يمكن تنفيذها في نظام التشغيل.

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