تكنولوجيا: الإعلان عن Surface Go 4 بتصميم 2 في 1 ومعالج Intel N200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت عن جهاز Surface Go 4 المميز بتصميم 2 في 1، والذي ينطلق بمعالج Intel N200 ويتوفر بسعر 579 دولار.

يتميز Surface Go 4 بشاشة PixelSense بحجم 10.5 إنش بدقة عرض 1920 في 1280 بيكسل، وكثافة عرض 220 بيكسل لكل إنش، وأبعاد 3:2، أيضاً تتميز الشاشة بحساسية اللمس في 10 نقاط، مع تباين 1500:1، كما يأتي الجهاز بطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3.

أيضاً يضم الجهاز رقاقة معالج Intel Processor N200، مع كرت شاشة مدمج Intel UHD، كما يأتي بذاكرة 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5.

أيضاً يدعم Surface Go 4 تعدد المهام بأعلى كفاءة، ويتميز بعدد من أجهزة الإستشعار التي تشمل مستشعر للإضاءة المحيطة، ومقياس التسارع والجيروسكوب، وNFC.

وللإتصال يضم الحهاز منفذ USB-C 3.1 لنقل البيانات أو DisplayPort، أو الشحن، كما يضم الجهاز مدخل 3.5مم للسماعات، مع منفذ Surface Connect، مع فتحة لبطاقة microSDXC.

ويتميز الجهاز بوزن 521 جرام، وأبعاد 245 في 175 في 8.3مم، كما يتوفر بإختيارات في سعة التخزين UFS بين سعة 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يصل عمر البطارية في Surface Go 4 إلى 12.5 ساعة، كما يدعم الجهاز تقنية Windows Hello عبر كاميرة بدقة 5.0 ميجا بيكسل، وتدعم فيديو HD بدقة 1080 بيكسل، وكاميرة خلفية بدقة 8.0 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز التلقائي.

ويضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 2W ونظام ستريو، وتقنية Dolby Audio، كما يدعم Wi-Fi 6 802.11ax، والبلوتوث 5.1، ويتوفر Microsoft Surface Go 4 بدءاً من 3 من أكتوبر بسعر يبدأ من 579 دولار.

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