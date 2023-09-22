شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل تفشل فى تطوير المودم الخاص بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة Apple مؤخرًا بتمديد صفقتها لأجهزة مودم Qualcomm على الرغم من سنوات من الجهود لتطوير أجهزة المودم الخاصة بها والآن نعرف السبب، وفقًا لتقرير مفصل من صحيفة وول ستريت جورنال ، فإن محاولة شركة Apple لتطوير مودم 5G داخلي خاص بها قد تعثرت بسبب المشكلات الناجمة عن استخفاف صانع iPhone بالتعقيد والتحديات التقنية للمهمة، والافتقار إلى القيادة العالمية لتوجيهها.

ولعل دافع شركة Apple لتطوير أجهزة المودم الخاصة بها ذو شقين، أولاً، ساعد تطوير السيليكون الخاص بها على تحسين أداء الجهاز وزيادة هوامش الربح، ثانيًا، أرادت الشركة الانفصال عن شركة كوالكوم، التي رفعت شركة آبل دعوى قضائية عليها في عام 2017 بسبب رسوم براءات الاختراع المفرطة.

ويقول إدوارد سنايدر، خبير الصناعة اللاسلكية والمدير الإداري لشركة تشارتر إكويتي ريسيرش، في تعليقات نشرتها وول ستريت جورنال: "إنهم يكرهون الشجاعة الحية لشركة كوالكوم وبعد تسوية نزاعها مع كوالكوم في عام 2019، استحوذت شركة آبل بسرعة على أعمال مودم الهواتف الذكية من إنتل، إلى جانب بضعة آلاف من المهندسين للمساعدة في تعزيز جهود التطوير الخاصة بها.

لكن بناء مودم لاسلكي 5G يعمل أيضًا بشكل جيد على عدد لا يحصى من الترددات اللاسلكية 2G و 3G و 4G المستخدمة في جميع أنحاء العالم تبين أنه أكثر صعوبة بكثير مما كان متوقعًا، وقد ابتليت الجهود بأهداف ومواعيد نهائية غير واقعية، وفقًا لتقارير وول ستريت جورنال.

وكانت الرقائق النموذجية التي اختبرتها شركة أبل العام الماضي بطيئة، "وبالأساس ثلاث سنوات متأخرة عن أفضل شريحة مودم من كوالكوم".

وفقا للتقرير، وجدت شركة أبل أن توظيف القوة الغاشمة لآلاف المهندسين، وهي استراتيجية ناجحة لتصميم الدماغ الحاسوبي لهواتفها الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، لم يكن كافيا لإنتاج شريحة مودم متفوقة بسرعة.

لذا بدلاً من تقديم أجهزة مودم Apple مخصصة في iPhone لهذا العام كما كان مخططًا في الأصل، اضطر المسؤولون التنفيذيون في Apple إلى تأجيل الخطط إلى طرازات 2024، حتى أدركوا أن هذا الهدف لم يكن ممكنًا أيضًا، ولهذا السبب قامت شركة Apple بتمديد صفقة المودم الخاصة بها مع شركة Qualcomm والتي كانت ستنتهي في نهاية هذا العام قبل أيام فقط من الإعلان عن iPhone 15.

وبينما أشاد البعض بأعمال تصميم شرائح HiSilicon من هواوي لتفوقها على شركة آبل من خلال التطوير الواضح لمودم 5G الخاص بها في هاتف Mate 60 Pro الصيني، تظهر الاختبارات المعملية أن رقائق هواوي تستهلك طاقة أكبر من رقائق المنافسين وتتسبب في "سخونة" الهاتف.

ويستمر عمل المودم المخصص من Apple، ويشير مارك جورمان من بلومبرج إلى أننا من المحتمل أن نرى طرحها تدريجيًا قبل انتهاء صلاحية صفقة Qualcomm الحالية في عام 2026.