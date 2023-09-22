شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق "Orion" الجديد يحول جهاز iPad إلى شاشة HDMI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Lux، المطورة لتطبيق الكاميرا الشهير Halide، اليوم عن إطلاق Orion Video System، وهو تطبيق مصمم لتحويل iPad إلى شاشة HDMI خارجية يمكن استخدامها مع أجهزة الكمبيوتر ووحدات تحكم الألعاب والكاميرات والأجهزة الأخرى، وفقاً لموقع macrumors.

يتطلب استخدام تطبيق Orion نظام التشغيل iOS 17، وجهاز iPad الذي يحتوي على منفذ USB-C، وبطاقة التقاط فيديو USB-C، ويمكن شراء بطاقات التقاط USB-C من مواقع الويب مثل Amazon مقابل ما يتراوح بين 15 إلى 20 دولارًا تقريبًا.

كما أن التطبيق قادر على العمل مع أي جهاز يدعم HDMI، بما في ذلك أجهزة Mac وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات تحكم الألعاب مثل Nintendo Switch ووحدات التحكم القديمة والكاميرات، وفقًا للمطورين، سيقوم Orion Video System بترقية طريقة لعب Nintendo Switch إلى 4K في الوقت الفعلي، عند استخدامه مع الكاميرا، يسمح Orion باستخدام iPad للتحقق من الإطارات والتركيز واللون لالتقاط الفيديو والصور الثابتة.

ويعد Orion مجاني للتنزيل، وهناك وضع تجريبي يسمح للمستخدمين باختبار التطبيق بدون بطاقة Capture Card، وهناك عملية شراء اختيارية للترقية بقيمة 5 دولارات لمرة واحدة لفتح ترقية 4K المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومحاكاة CRT وضبط الصورة.