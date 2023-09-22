شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز الاختلافات بين ساعة أبل Series 9 الجديدة و Series 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدمت شركة Apple معالج S8 64 بت ثنائي النواة في السلسلة Series 8 العام الماضي، والذي لم يكن مختلفًا عن S7 أو S6 في ساعات Apple السابقة، ولكن مع Series 9، تقول Apple إن S9 SiP يقدم تحسينات ملحوظة عبر وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والمحرك العصبي. المعالج لم تقدم شركة Apple مقياسًا محددًا لمدى سرعة وحدة المعالجة المركزية في S9 مقارنةً بـ S8، ولكنها تحتوي على 5.6 مليار ترانزستور - بزيادة 60٪ عن S8.

بالنسبة لوحدة معالجة الرسومات S9، تقول Apple إنها أسرع بنسبة 30٪ من S8 وأن المحرك العصبي أسرع مرتين.



التخزين التخزين هناك فائدتان أخريان إذا كنت قادمًا من أي من طرازات Apple Watch الأقدم، وهما زيادة سعة التخزين إلى 64 جيجابايت وشريحة الجيل الثاني فائقة العرض مع السلسلة 9. الشاشة تستمر Apple Watch Series 9 بنفس الأحجام التي تم إطلاقها مع Apple Watch Series 7، وهي 45 و41 ملم وشاشة أكبر أكبر بنسبة 20% من السلسلة 4-6/SE وأكبر بنسبة 50% من السلسلة 3. الشاشة تستمر Apple Watch Series 9 بنفس الأحجام التي تم إطلاقها مع Apple Watch Series 7، وهي 45 و41 ملم وشاشة أكبر أكبر بنسبة 20% من السلسلة 4-6/SE وأكبر بنسبة 50% من السلسلة 3.

يتمثل الاختلاف الرئيسي في شاشة Series 9 Apple Watch في تضاعف السطوع من 1000 إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتقول Apple أيضًا أن الرسومات على شاشة Series 9 ستكون أكثر سلاسة من أي وقت مضى بفضل وحدة معالجة الرسومات الجديدة في S9 SiP.





سوار ساعة أبلبالنسبة للأحزمة والحلقات والأساور، ستعمل الأحزمة المصممة للجيل السابق من Apple Watch بأحجام 38/40/41 و42/44/45 ملم مع Apple Watch Series 9.





عمر البطارية والشحنتم تقديمه لأول مرة مع Apple Watch 7 واستمر مع Apple Watch Series 8 و9، وهو شحن أسرع بنسبة 33% من Series 6 والإصدارات الأقدم، وهذا يعني الانتقال من 0-80% خلال 45 دقيقة بدلاً من حوالي 60 دقيقة.

إذا كنت مهتمًا باستخدام Apple Watch Series 9 أو 8 لتتبع النوم، فستحصل أيضًا على 8 ساعات من الاستخدام بعد شحن لمدة 8 دقائق (Urtla وUrtla 2 أيضًا).

الجديد في Apple Watch Series 9 هو معالجة Siri على الجهاز للحصول على استجابات أسرع وأمان أفضل، هناك أيضًا إيماءة جديدة للنقر المزدوج لاستخدام الجهاز القابل للارتداء بيد واحدة بسهولة أكبر، على الرغم من أن الأخير لن يصل حتى يتم إصدار تحديث البرنامج في أكتوبر.

ومع ذلك، يمكن لأي شخص لديه Series 3 أو إصدار أحدث استخدام ميزة إيماءة تشبه الضط المزدوج تسمى الإجراءات السريعة.