شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تناسب حافظات iPhone 14 إصدار أيفون 15؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع سلسلة iPhone 14 وiPhone 15 بأحجام عرض متطابقة، ولكن هناك اختلافات طفيفة في أبعادها الإجمالية بسبب تغييرات التصميم، وقد أدى ذلك إلى طرح سؤال شائع حول ما إذا كانت الحافظات المصممة لجهاز iPhone 14 ستناسب طرازات iPhone 15.

الإجابة على هذا السؤال ليست واضحة وتعتمد على ما إذا كنت تبحث عن الخيار المثالي أو المناسب، وفقا لتقرير digital trend .

تتكون سلسلة iPhone 15 من أربعة نماذج، تمامًا مثل سلسلة iPhone 14 ، وهذه هي iPhone 15 مقاس 6.1 بوصة، وiPhone 15 Plus مقاس 6.7 بوصة، و iPhone 15 Pro مقاس 6.1 بوصة ، وiPhone 15 Pro Max مقاس 6.7 بوصة.

أسعار سلسلة iPhone 15 هي نفس أسعار الموديلات السابقة، وتأتي مع العديد من التحسينات ، وتم تصنيع iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max من التيتانيوم، في حين أن iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max مصنوعان من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى iPhone 15 وiPhone 15 Plus الآن ميزة dynamic island لأول مرة.

هل تناسب حافظات iPhone 14 هاتف iPhone 15؟

تبلغ أبعاد iPhone 14 5.78 × 2.82 × 0.31 بوصة (147 × 72 × 7.8 ملم)، بينما تبلغ أبعاد iPhone 15 5.81 × 2.82 × 0.31 بوصة (147.6 × 71.6 × 7.8 ملم).

يعد iPhone 15 أطول قليلاً من iPhone 14 من حيث الارتفاع الإجمالي، لكن كلا الطرازين لهما نفس العرض والعمق، ويزن iPhone 15 أيضًا 6.02 أونصة (171 جرامًا) أقل قليلاً من iPhone 14 الذي يزن 6.07 أونصة (172 جرامًا).

بسبب الارتفاع وحده، لن تعمل حافظات iPhone 14 مع iPhone 15 ، وأفضل رهان لك هو شراء حافظة iPhone 15 جديدة والانتظار.