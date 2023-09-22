شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل فرض رسوم على X.. قائمة البدائل من Bluesky إلى Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار إيلون ماسك مرة أخرى الجدل عندما كشف أنه يخطط لفرض رسوم على الأشخاص لاستخدام تطبيق الوسائط الاجتماعية الخاص به X (تويتر سابقًا)، وقال قطب التكنولوجيا الملياردير إنه سيفرض على جميع مستخدمي X "دفعة شهرية صغيرة" لأنها الطريقة الوحيدة للحماية من حسابات الروبوت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقدم X بالفعل إصدار اشتراك من التطبيق يكلف 8 دولارات شهريًا، ولكن بموجب الخطط المستقبلية، سيتعين على جميع المستخدمين دفع شيء ما على الأقل.

إذا كنت تفكر في ترك X قبل فرض هذه الرسوم، فإليك أفضل البدائل، من Threads إلى Bluesky.





Threads تعد Threads منصة جديدة نسبيا ولكنها تعتبر بالفعل المنافس الأقرب والأكثر ترجيحًا، حيث تم إطلاق الشبكة الجديدة في يوليو من جانب شركة Meta التابعة لمارك زوكربيرج، والتي تمتلك أيضًا Facebook وInstagram وWhatsApp.

تتيح Threads، المرتبطة بشكل وثيق بتطبيق Instagram، للمستخدمين مشاركة منشورات نصية يصل طولها إلى 500 حرف، بالإضافة إلى الروابط والصور ومقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها خمس دقائق.

في حين أن Instagram يستخدم بشكل أساسي للصور ومقاطع الفيديو، فإن Threads مخصص لـ "مشاركة التحديثات النصية والانضمام إلى المحادثات العامة".

كما أن واجهة المستخدم تذكرنا بقوة بـ X، مع صفحة رئيسية تعرض موجزًا مستمرًا للمشاركات الجديدة من المستخدمين الآخرين.

وفي الوقت نفسه، يتم إدراج "منشورات" الشخص على Threads في صفحة ملفه الشخصي، أسفل اسم المستخدم والصورة والمتابعين مباشرةً.

تعد منصة Threads مجانية، تم إطلاق Threads في البداية كتطبيق للهاتف المحمول ولكنه وصل إلى سطح المكتب قرب نهاية الشهر الماضي.

ازدهرت عمليات الاشتراك في Threads في البداية في الأيام التي أعقبت إطلاقه، ولكن بالنسبة لزوكربيرج، يواجه التطبيق مشكلة في حث الأشخاص على استخدامه فعليًا.

انخفض عدد "المستخدمين النشطين يوميًا" على Threads من 49 مليونًا في 7 يوليو إلى تسعة ملايين فقط في بداية أغسطس، وفقًا لموقع Sameweb.

يعد التكامل الوثيق بين Instagram وThreads "ضخمًا"، وفقًا لمستشارة وسائل التواصل الاجتماعي ريا فريمان، ويمكن استكشافه بشكل أكبر بواسطة Meta في المستقبل القريب.

Bluesky

تتزايد شعبية Bluesky، البديل الغامض الذي لم يتوفر حتى لعامة الناس حتى الآن، حيث تأسست Bluesky في أكتوبر 2021 على يد فريق يضم المؤسس المشارك لتويتر جاك دورسي وحصلت على إصدار محدود على Android وiOS في وقت سابق من هذا العام.

يبدو مشابهًا بشكل ملحوظ لتويتر، وهو أمر متوقع نظرًا لأن جاك دورسي هو من يقف وراء المشروع.

كما أن واجهة المستخدم البسيطة لـ Bluesky والتي تحتوي على ثلاثة أيقونات فقط في الأسفل (الصفحة الرئيسية والبحث والإشعارات) تشبه الشكل الذي كان يبدو عليه تويتر.

يعد Bluesky مثالًا نادرًا لتطبيق الوسائط الاجتماعية المخصص للدعوة فقط، حيث يتمكن المستخدمون الموجودون مسبقًا من تسليم رموز الدعوة لأي شخص مهتم بالانضمام.

كما أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون أي شخص على Bluesky قد يرسل لهم دعوة، يمكنهم الذهاب إلى الموقع الرسمي وإدخال بريدهم الإلكتروني للانضمام إلى قائمة الانتظار.

جمعت Bluesky موجة قياسية من الاشتراكات في أعقاب تهديد ماسك الأخير ببدء فرض رسوم على كل شخص يستخدم X.

يقدر إجمالي عدد مستخدمي Bluesky الآن بحوالي 1.1 مليون، على الرغم من أن هذا قليل مقارنة بـ 520 مليونًا على X.



Mastodon Mastodon تم تأسيس Mastodon في عام 2016 على يد المطور الألماني يوجين روشكو، وهى منصة مجانية مفتوحة المصدر تحتوي على واجهة مستخدم وميزات تدوين صغيرة مشابهة لـ X، على الرغم من أن طريقة عملها أقرب إلى البريد الإلكتروني.

ليس موقع ويب واحدًا مثل X، ولكنها شبكة من آلاف المواقع، تسمى "الخوادم"، مجتمعات مستقلة تتمحور حول موضوعات أو اهتمامات مختلفة.

بخلاف هذا، فإن Mastodon يعمل بطريقة مشابهة لـ X لأنه يتيح لك نشر "ما يدور في ذهنك" وقراءة التحديثات من المستخدمين الآخرين.

يمكنك متابعة أي شخص آخر على الشبكة بأكملها، بغض النظر عن مكان استضافة حسابه أو ما إذا كان موجودًا على خادم آخر.

تحتوي كل منشورات Mastodon على 500 حرف كحد أقصى وتسمى "toots".

على الرغم من أن Mastodon يبلغ من العمر سبع سنوات، إلا أنه لفت انتباه الجمهور في الخريف الماضي بعد أن اشترى ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار.