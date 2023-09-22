شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان وكندا يتعاونان لتطوير سلاسل إمداد بطاريات السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر
وتحتدم المنافسة بشأن المعادن المستخدمة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية مثل النيكل والكوبالت والليثيوم، والتي تمتلك كندا احتياطات كبيرة منها.
وتشير مذكرة التعاون إلى أن البلدين سيتعاونان إذا حدثت حالة طارئة تهدد سلاسل الإمداد المستقرة من المعادن الحيوية، حيث ستوفر اليابان الدعم المالي والتكنولوجي لاستكشاف الموارد من المعادن الرئيسية.
كما اتفق الجانبان على دعم الشركات اليابانية الراغبة في بناء مصانع لإنتاج البطاريات في كندا، وأعرب نيشيمورا - في تصريحات للصحفيين - عن أمله في أن تتطور الصناعة اليابانية المتعلقة ببطاريات التخزين بشكل ملحوظ عبر تعميق التعاون مع كندا.. مضيفا أنه يعتزم تشجيع الشركات اليابانية على المزيد من الاستثمارات في كندا.
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