شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تنهى عمل ميزة Circles.. تعرف على الأسباب وراء هذه الخطوة من الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن منصة X قررت إيقاف ميزة Circles، وهي ميزة تتيح لك مشاركة المنشورات مع مجموعة محدودة من الأشخاص بدلاً من جميع متابعيك، وقالت الشركة في منشور ضمن مركز المساعدة التابع لها، إنه سيتم تعطيل الدوائر بحلول 31 أكتوبر.

وكتب X في منشور مركز المساعدة : "بعد هذا التاريخ، لن تتمكن من إنشاء منشورات جديدة تقتصر على دائرتك، ولن تتمكن من إضافة أشخاص إلى دائرتك، "ومع ذلك، ستتمكن من إزالة الأشخاص من دائرتك"، وقد أعطت الشركة تعليمات حول كيفية القيام بذلك"، وفقا لتقرير theverge.

وأطلق تويتر (وليس X) رسميًا خدمة Circles (التي أطلق عليها اسم "الدائرة") في أغسطس 2022 ولم يكن إيلون ماسك المالك الرسمي للشركة بعد، (في ذلك الوقت، وكان يحاول الخروج من صفقته لشرائه ولكن في أبريل، بدأت بعض المنشورات المخصصة للدوائر في الظهور على المخطط الزمني "لك" الخاص بالمنصة ، والذي من الواضح أنه لم يكن مثاليًا إذا كنت تريد منشورًا فقط أن يراها جمهور الدائرة المختار بعناية.

ولم يقدم X سببًا لسبب إغلاق الميزة، لكن الشركة قامت مؤخرًا ببذل المزيد من الجهد حول ميزة المجتمعات المشابهة لمجموعات Facebook ربما كانت تنظر إلى الدوائر والمجتمعات على أنها متشابهة جدًا بحيث لا يمكن الاحتفاظ بها معًا.