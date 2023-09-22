تكنولوجيا: عاصفة شمسية تضرب الأرض وترسم عرضًا من أضواء الشفق (صور)

القاهرة - سامية سيد - ضربت عاصفة شمسية قوية الأرض، ما أدى إلى ظهور عروض أضواء الشفق القطبي في مناطق مختلفة، حيث خرج من الشمس انفجارًا للبلازما شديد الحرارة، يُعرف باسم الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME)، باتجاه الأرض، وتسبب الانبعاث الإكليلي في اضطراب في المجال المغناطيسي للأرض، مما أدى إلى عاصفة مغناطيسية أرضية أدت إلى ظهور الشفق القطبي.



الأضواء الشمالية

وفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه أثناء العاصفة الشمسية، تصطدم الجسيمات النشطة من الشمس بالغلاف الجوي للأرض بسرعة تصل إلى 45 مليون ميل في الساعة (72 مليون كيلومتر في الساعة)، ثم يقوم المجال المغناطيسي لكوكبنا بتوجيه الجسيمات نحو القطبين.

يؤدي الشحن الزائد للجزيئات في الغلاف الجوي للأرض إلى ظهور مشاهد ملونة، والتي عادة ما تظل مقتصرة على المناطق القريبة من القطبين عند خطوط العرض العليا للشفق القطبي (الأضواء الشمالية) وخطوط العرض المنخفضة للشفق القطبي (الأضواء الجنوبية).



ظاهرة الشفق

التقط كايرو كيتساك، عالم الأرصاد الجوية ومصور الطبيعة، صور الشفق القطبي هذه من شرق إستونيا، بالقرب من Liigvalla وRäitsvere.

وقال كيتساك: "لقد أذهلتنا الأضواء الشمالية بعرض مذهل حقًا"، وتابع كيتساك: "كانت ألوان الشفق مفعمة بالحيوية حقًا هذه المرة، ولا يحدث كثيرًا أن تتمكن من رؤية كل الألوان".



الشفق القطبي

ظل كيتساك يراقب ويصور الأضواء الشمالية لمدة تسع سنوات والتقط صورته الأولى في عام 2014، مؤكدا "أنا لا أتعب من مشاهدتهم".

كما التقط العديد من المصورين صورا مذهلة لهذه الظاهرة التي انتشرت في مختلف الأرجاء وأعطت العديد فرصة جيدة لالتقاط مشهد لا يكرر كثيرا.