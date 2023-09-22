شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحصل على موافقة المملكة المتحدة لإتمام صفقة اكتيفجن بليزرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) موافقة مبدئية لشركة Microsoft للمضي قدمًا في صفقة Activision Blizzard البالغة قيمتها 69 مليار دولار، وكانت هيئة أسواق المال قد منعت فى الأصل عملية الاستحواذ بسبب مخاوف بشأن الألعاب السحابية، لكن مايكروسوفت أعادت هيكلة الصفقة مؤخرًا لنقل حقوق الألعاب السحابية لألعاب Activision Blizzard الحالية والجديدة إلى Ubisoft.

وقالت هيئة أسواق المال في بيان صحفي: "تعتبر هيئة أسواق المال أن الصفقة المعاد هيكلتها تُجري تغييرات مهمة تعالج بشكل كبير المخاوف التي حددتها فيما يتعلق بالصفقة الأصلية في وقت سابق من هذا العام"، و"تفتح الباب أمام إتمام الصفقة ، وفقا لتقرير ذا فيرج .

وهذا مجرد قرار أولي، قبل الموافقة النهائية، فيما تقول هيئة أسواق المال إنها فتحت الآن مشاورة للحصول على تعليقات من طرف ثالث حول الحلول المقترحة من مايكروسوفت، حتى السادس من أكتوبر ومن المتوقع صدور القرار النهائي قبل الموعد النهائي الذي تم تمديده في 18 أكتوبر .

وتهدف فترة التشاور إلى معالجة بعض المخاوف المتبقية لدى هيئة أسواق المال بشأن الصفقة، "على الرغم من أن هيئة أسواق المال قد حددت مخاوف متبقية محدودة بشأن الصفقة الجديدة، فقد طرحت مايكروسوفت علاجات خلصت هيئة أسواق المال بشكل مؤقت إلى أنها يجب أن تعالج هذه المشكلات."