شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستفيد من "زر الأكشن" الجديد فى iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال حدث Wonderlust، استغرقت Apple وقتًا ممتعًا في شرح زر الإجراء الجديد الذي يحل محل زر كتم الصوت في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، وفي هذا الحدث، عرضت الشركة جميع سيناريوهات حالة الاستخدام المحتملة باستخدام زر الإجراء، ولكن هناك الكثير من القصة، وسنخبرك في هذا الدليل بكل ما يمكن معرفته حول الزر الجديد. - ليس جديدًا وصلت فكرة Action button أو زر الإجراء لأول مرة إلى نظام Apple البيئي مع Apple Watch Urtla، حيث أن تطبيق iPhone مشابه تقريبًا - فهو قابل للتخصيص - وفقًا لمتطلبات المستخدمين، ونظرًا لوجوده على iPhone الآن، فقد تحسنت الوظائف وأصبحت الخيارات أيضًا أكثر بكثير مما هي عليه على الساعة.



زر الأكشن الجديد

إعداد زر الإجراء أول شيء، يتم تخصيص زر الإجراء افتراضيًا على وظيفة كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، لكن يمكنك تخصيصه بالرغم من ذلك، ولكن، قبل الدخول في الجزء الخاص بالكيفية، دعنا نتحقق من جميع خيارات التخصيص المتاحة.

- الوضع الصامت: قم بتشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله.

- التركيز: تشغيل تركيز معين أو إيقاف تشغيله.

- الكاميرا: افتح تطبيق الكاميرا لالتقاط صورة أو صورة ذاتية أو فيديو أو صورة شخصية أو صورة شخصية بسرعة.

- مصباح يدوي: قم بتشغيل المصباح اليدوي أو إيقاف تشغيله.

- مذكرة صوتية: بدء أو إيقاف تسجيل مذكرة صوتية.

- المكبر: افتح تطبيق المكبر.

- الاختصار: افتح تطبيقًا أو قم بتشغيل الاختصار المفضل لديك.

- إمكانية الوصول: يمكنك الوصول بسرعة إلى ميزة إمكانية الوصول المفضلة لديك.

- لا تفعل شيئا.

تغيير ملف تعريف الصوت لنتحدث عن الإعداد الافتراضي أولاً - كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، حيث سيؤدي الضغط مرة واحدة على زر الإجراء إلى تبديل زر كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، وإذا كنت تحب وظيفة كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت، فيمكنك ترك الأمر بهذه الطريقة، ولكن، إذا لم تقم بذلك، فيمكنك التوجه إلى الإعدادات> زر الإجراء.

لتغيير إجراء لزر الإجراء، اسحب من اليمين إلى اليسار للتبديل بين الخيارات. اختر الشخص الذي يعجبك.

الانتقال إلى الاحتراف باستخدام زر الإجراء قدمت Apple خيارات كافية للمستخدمين للاختيار من بينها، ومع ذلك، هناك خيار الاختصار أيضًا، يمكنك أولاً إنشاء اختصار داخل تطبيق Shortcuts ثم تعيين هذا الاختصار في زر الإجراء.

وعلى سبيل المثال، تريد تفعيل روتين معين في المنزل الذكي، على سبيل المثال، تريد تشغيل روتين ليلي حيث يتم وضع الهاتف على الوضع الصامت، وتمكين الإضاءة الليلية، وضبط مكيف الهواء على درجة الحرارة المثالية، وإطفاء جميع الأضواء، وكذلك تشغيل أغنية هادئة لطيفة على Homepod، ويمكنك ببساطة إنشاء اختصار لكل هذا ثم ربطه بزر الإجراء.

ومن الآن فصاعدا، سيؤدي الضغط على زر الإجراء إلى تشغيل الاختصار الذي سيؤدي بعد ذلك إلى تشغيل الروتين بأكمله الذي قمت بتعيينه للاختصار.