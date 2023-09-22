شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قمر الحصاد.. تعرف على آخر بدر عملاق فى 2023 ووقت رؤيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قمر الحصاد آخر قمر عملاق لهذا العام، الذى سيظهر في السماء مساء يوم 29 سبتمبر، ويكون القمر العملاق نوع من أنواع البدر الذي يمكن أن يظهر أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من أضعف قمر في العام، وذلك لأنه يقع في أقرب نقطة له من الأرض، والتي تسمى الحضيض.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه في حين أن القمر العملاق يوم الجمعة المقبل لن يكون الأكبر خلال العام، حيث إنالقمر العملاق الأزرق في أغسطس كان صاحب اللقب، إلا أنه سيظل أكبر من المتوسط ويستحق المشاهدة.

وقال نواه بيترو، أحد علماء الفلك: "الفرق بين هذا البدر والقمر العملاق في أغسطس هو 4370 كيلومترا فقط (2715 ميلا)، لذا سيكون قريبا جدا من قيمة 14% حجم أكبر من أى قمر مكتمل لهذا العام".

لماذا يبدو قمر الحصاد باللون الأحمر أو البرتقالي؟يطلق عليه قمر الحصاد لأنه يحدث في وقت قريب من كل عام عندما يكون المزارعون في نصف الكرة الشمالي مستعدين لحصاد محاصيلهم.

في حين أن هذا القمر العملاق لن يكون قريبًا أو ساطعًا تمامًا مثل شهر أغسطس، إلا أنه قد يبدو أصفر غامقًا أو برتقاليًا أو أحمرًا، خاصة عندما يظهر لأول مرة من الأفق.

وقال بيترو، إن القمر يبدو أنه يتغير لونه فقط عندما يرتفع أو يغرب في الأفق أو أثناء خسوف القمر، إنه نفس السبب وراء ظهور شروق الشمس وغروبها باللون الأحمر، مضيفا "إن الغلاف الجوي للأرض ينثر الضوء باستثناء اللونين الأحمر والبرتقالي".

لكن يمكن للظروف الجوية مثل السحب أو الدخان أو الغبار أن تغير لون القمر ومدى سطوعه، ولعل أفضل وقت لرؤية قمر الحصاد العملاق هو عند ظهوره مباشرة.

عندما يكون القمر قريبًا من الأفق، كما هو الحال أثناء ظهور القمر، يمكن للأشياء الأمامية مثل الأشجار والصخور أن توفر إحساسًا بالحجم.

ونتيجة لذلك، يبدو القمر أكبر حجمًا في هذا الوقت تقريبًا من أي قمر آخر، وفقًا لوكالة ناسا.