شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البحث عن طريقة أفضل لرسم خريطة للمجال المغناطيسى والجائزة 2 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر التحولات المغناطيسية على أنظمة الملاحة التي تستخدمها الطائرات والسفن وحتى هاتفك المحمول، لذلك توجد مسابقة تكنولوجية لابتكار وسيلة جديدة لقياس المجال المغناطيسي للأرض بشكل أكثر دقة فى مرحلتها النهائية، وفرصة الفوز بمبلغ 2.1 مليون دولار.

وفقا لما ذكره موقع "space، يخطط العلماء ويتتبعون المجال المغناطيسي للأرض باستخدام ما يسمى النموذج المغناطيسي العالمي (WMM)، والذي تم تطويره بشكل مشترك من جانب هيئة المسح الجيولوجي البريطانية والمركز الوطني الأمريكي للبيانات الجيوفيزيائية، ونظرًا لأن الأقطاب المغناطيسية للأرض تميل إلى التجول، فيجب تحديث WMM بانتظام، على الأقل كل خمس سنوات.

كما أنه نظرًا لأن WMM تستخدم من جانب سلطات الطيران وحلف شمال الأطلسي ووزارات الدفاع وملاحة الشحن، فإن أي معلومات غير دقيقة قد تؤدي في النهاية إلى سيناريوهات خطيرة محتملة، مثل خروج السفن والطائرات عن مسارها.

وعلى الرغم من أننا قد لا ندرك ذلك، فإن أكثر من مليار منا يستخدمون المجال المغناطيسي الأرضي للأرض في حياتنا اليومية حيث تحتوي هواتفنا الذكية على جهاز يستخدم WMM لحساب الانحراف بين الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي الحقيقي، وهو جزء من كيف يعرف هاتفك الاتجاه الذي تشير إليه.

تقيم Luminary Labs في نيويورك مسابقة MagQuest في محاولة لتحفيز التقدم في كيفية قياس المجال المغناطيسي الأرضي للأرض.

وأعلنت MagQuest عن الفرق الثلاثة التي ستتقدم من المرحلة الثالثة، وستحصل على جائزة مالية قدرها 900000 دولار في هذه العملية، وتدخل الجولة النهائية على الجائزة الأكبر.