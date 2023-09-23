شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء حظر شخص على فيس بوك من أى جهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك فيس بوك إلغاء حظر أي شخص بسرعة دون تنبيهه، سيؤدي إلغاء حظر شخص ما إلى إعادة إضافته إلى قائمة الأصدقاء لديك إذا كنتم أصدقاء قبل الحظر، وإليك كيفية إلغاء حظر شخص ما على سطح مكتب فيسبوك أو الهاتف المحمول.

كيفية إلغاء حظر شخص ما على فيس بوك من سطح المكتب

1. من أي مكان على فيسبوك، ابحث عن صورة ملفك الشخصي واضغط عليها في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

2. في القائمة المنسدلة الناتجة، اضغط فوق الإعدادات والخصوصية، ثم اضغط فوق الإعدادات.

3. في العمود الموجود على الجانب الأيسر من الشاشة، اضغط فوق الخصوصية ثم اضغط فوق الحظر.

4. انتقل إلى قسم "المستخدمون المحظورون" واضغط فوق "تحرير"، ثم فوق الاطلاع على القائمة المحظورة.

5. اضغط فوق إلغاء الحظر بجوار اسم الشخص الذي ترغب في إلغاء حظره.

6. اضغط فوق تأكيد في النافذة المنبثقة التي تظهر.





كيفية إلغاء حظر شخص ما على فيسبوك عبر تطبيق الهاتف

1. افتح تطبيق Facebook واضغط على القائمة في الزاوية اليمنى السفلية (iPhone) أو الزاوية العلوية اليمنى (Android).

2. في صفحة القائمة التي تظهر، قم بالتمرير لأسفل للنقر على الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات.

3. في صفحة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل واضغط فوق الحظر.

4. ستظهر لك قائمة كاملة بجميع الأشخاص الذين قمت بحظرهم، اضغط على إلغاء الحظر بجوار اسم أي شخص، ثم قم بالتأكيد بالضغط على إلغاء الحظر مرة أخرى.