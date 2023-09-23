شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة متابعة قناة معينة على واتساب .. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تطبيق WhatsApp رسميًا ميزة القنوات في العديد من دول العالم توفر هذه الوظيفة الجديدة وسيلة خاصة للأفراد لتلقي التحديثات ذات الأهمية، وتؤكد شركة Meta، الشركة الأم لتطبيق WhatsApp، على هدفها إنشاء خدمة بث خاصة من خلال خاصية قنوات WhatsApp.

لذلك، إذا كنت ترغب أيضًا في متابعة قناة WhatsApp الخاصة بأي شخصية أخرى، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:

الخطوة 1: أولاً، قم بتحديث تطبيق WhatsApp إلى الإصدار الأحدث

الخطوة 2: الآن افتح التطبيق على هاتفك الذكي

الخطوة 3: بعد ذلك، ستلاحظ وجود علامة تبويب تحديثات جديدة بجوار علامة تبويب الدردشات

الخطوة 4: الآن اضغط على علامة التبويب التحديثات

الخطوة 5: ستلاحظ الآن تحديثات الحالة من أصدقائك وخيار القنوات أسفل تحديثات الحالة

الخطوة 6: بعد ذلك اضغط على خيار البحث عن القناة وابحث عن القناة التي ترغب في متابعتها

الخطوة 7: ستظهر بعد ذلك قناة WhatsApp الخاصة بها، الآن اضغط على زر المتابعة وابدأ في تلقي آخر التحديثات حول شخصيتك المفضلة.