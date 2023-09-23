شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم 10 ميزات قادمة فى تحديث Microsoft Windows 11 Copilot والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مؤتمرها الخاص أعلنت Microsoft أنها ستبدأ في طرح برنامج Copilot في شكله المبكر كجزء من التحديث المجاني لنظام التشغيل Windows 11 اعتبارًا من 26 سبتمبر، وسيجلب تحديث Windows 11 أكثر من 150 ميزة جديدة، بما في ذلك التحسينات في تطبيق Paint والصور وأداة القطع والمفكرة وغيرها.



فيما يلي 10 ميزات في التحديث لنظام التشغيل Windows 11

Copilot في نظام التشغيل Windows وقال نائب رئيس الشركة ورئيس قسم المستهلكين: "اليوم، يسعدنا أن نشارك خطوتنا التالية نحو جعل Windows الوجهة لأفضل تجارب الذكاء الاصطناعي - مع تحديث جديد يقدم تجربتنا الأكثر شخصية حتى الآن في 26 سبتمبر". مسؤول التسويق.فيما يلي 10 ميزات في التحديث لنظام التشغيل Windows 11 سيمكن برنامج Copilot المستخدمين من إكمال المهام بسرعة، يمكن الوصول إلى Copilot من شريط المهام أو باستخدام اختصار لوحة المفاتيح Win+C، وسيتم فتحه كشريط جانبي وسيتم فتحه بجانب جميع التطبيقات، وعلى جميع أحجام الشاشات.

Paint: تم تحسين Paint باستخدام الذكاء الاصطناعي للرسم والإبداع الرقمي مع إضافة إزالة الخلفية والطبقات، وتوفر معاينة Cocreator أيضًا قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطبيق Paint.

Photos: تم أيضًا تحسين تطبيق الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ميزات جديدة لتسهيل تحرير الصور، وتتضمن هذه الميزات ميزة "Background Blur" التي يمكن أن تجعل موضوع الصورة بارزًا.

وقالت مايكروسوفت: "يعثر تطبيق الصور تلقائيًا على الخلفية في الصورة، وبنقرة واحدة، يسلط الضوء على الفور على موضوعك ويطمس الخلفية".

لقد حدث تحسن في البحث باستخدام الصور المخزنة في حسابات OneDrive (المنزلية أو الشخصية). يمكن للمستخدمين العثور على الصورة بسرعة بناءً على محتوى الصورة و/أو بناءً على الموقع الذي تم التقاطها فيه.

Snipping Tool: ستسمح أداة القطع الآن للمستخدمين باستخراج محتوى نصي محدد من صورة للصقها في تطبيق آخر، أو يمكنك بسهولة حماية معلوماتك الحساسة من خلال تنقيح النص باستخدام إجراءات النص على شاشة ما بعد الالتقاط. كما أنه يحصل على دعم التقاط الصوت باستخدام دعم الصوت والميكروفون.

Clipchamp: يأتي Clipchamp الآن مزودًا بميزة الإنشاء التلقائي وسيساعد المستخدمين في اقتراحات المشهد والتعديلات والسرد استنادًا إلى الصور واللقطات تلقائيًا.

Notepad: سيبدأ برنامج المفكرة في حفظ حالة الجلسة تلقائيًا مما يسمح للمستخدمين بإغلاق المفكرة دون أي مقاطعة لمربعات الحوار والمتابعة من حيث توقفوا، سيقوم برنامج "المفكرة" أيضًا باستعادة علامات التبويب المفتوحة مسبقًا والمحتوى غير المحفوظ تلقائيًا.

Outlook لنظام التشغيل Windows: باستخدام Outlook لنظام التشغيل Windows الجديد، يمكن للمستخدمين الاتصال وتنسيق حسابات مختلفة (بما في ذلك Gmail وYahoo وiCloud والمزيد) في تطبيق واحد.

File Explorer: تم تحديث مستكشف الملفات بإضافة الصفحة الرئيسية وشريط العناوين ومربع البحث لمساعدة المستخدمين على الوصول بسهولة إلى المحتوى المهم والمتعلق، وسيحصل File Explorer أيضًا على ميزة المعرض المصممة لتسهيل الوصول إلى مجموعات الصور.

Text authoring: ستقوم Microsoft أيضًا بطرح تجارب جديدة لتأليف النص للوصول الصوتي والأصوات الطبيعية الجديدة في الراوي.

Windows Backup: باستخدام Windows Backup، سيكون نقل معظم الملفات والتطبيقات والإعدادات من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11 إلى آخر أسهل "بحيث يكون كل شيء على ما يرام حيث تركته، وبالطريقة التي تريدها بالضبط."