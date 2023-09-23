شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التجارة الفيدرالية الأمريكية تستعد لرفع دعوى قضائية ضد أمازون بسبب الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لرفع دعوى قضائية ضد أمازون بسبب الاحتكار، حيث تستعد الوكالة لرفع دعوى مكافحة الاحتكار خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لبلومبرج.

وأفادت رويترز بأن لجنة التجارة الفيدرالية أرسلت مسودة شكوى إلى المدعين العامين في محاولة لإقناع أكبر عدد ممكن من الولايات بقضيتها، لكن لم يعرف حتى الآن تفاصيل التحدي القانوني.

لكن من المتوقع أن تستهدف لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أمازون برايم، بالإضافة إلى الادعاءات بأن أمازون تدفع البائعين الخارجيين لاستخدام خدماتها اللوجستية والإعلانية، ويقال أيضًا أن لجنة التجارة الفيدرالية تعتقد أن أمازون لديها قواعد لمنع بيع المنتجات بسعر أقل على منصات منافسة، وهو ما يمكن أن يكون عاملاً في الدعوى (رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد أمازون بسبب هذه الممارسة المزعومة

وقامت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بفحص أمازون لعدة سنوات، وإذا رفعت دعوى قضائية الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك بمثابة الإجراء الرابع الذي اتخذته ضد الشركة هذا العام، وفقا لتقرير engadget.

وفي شهر مايو، رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد أمازون بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية الأطفال تتعلق بأليكسا وادعت أنها كانت تتطفل على مستخدمي رينج، ودفعت أمازون 30.8 مليون دولار لتسوية الرسوم بسرعة في كلتا الحالتين.

وفي الشهر التالي، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) شكوى أخرى ضد أمازون، مدعية هذه المرة أن الشركة أجبرت الأشخاص على الاشتراك في اشتراك برايم ثم جعلت من الصعب عليهم الإلغاء، ولا تزال تلك القضية مستمرة.

وأضافت الوكالة هذا الأسبوع ثلاثة مديرين تنفيذيين في أمازون كمتهمين، وتزعم أن هؤلاء الأفراد رفضوا مناشدات موظفي أمازون بالتوقف عن استخدام أساليب خادعة لخداع الأشخاص للتسجيل للحصول على دفعة متكررة من خلال Prime.