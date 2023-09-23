تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن إطلاق هاتف Samsung Galaxy S23 FE في الهند قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد اقتربنا بالفعل من إطلاق هواتف Samsung Galaxy FE. وبعد العديد من التسريبات والشائعات، بدأت شركة سامسونج رسميًا في التلميح لوصول هاتف Galaxy S23 FE إلى الهند.

أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن إصدار معالج Snapdragon 888 لجهاز Galaxy S21 FE في الهند. ولم تعلن الشركة رسميًا بعد عن تاريخ إطلاق هاتف S23 FE القادم، لكن كشف تسريب حديث أنه من المتوقع ظهوره لأول مرة في النصف الأول من شهر أكتوبر.

تقوم شركة سامسونج بالتشويق لجهاز Galaxy S23 FE القادم باسم “The Epic One”. ويكشف الملصق الدعائي عن ثلاثة مستشعرات للكاميرا. بالإضافة إلى ذلك، وضعت أمازون أيضًا موقعًا صغيرًا مخصصًا للعروض القادمة لتأكيد توفرها من منصة التجارة الإلكترونية.



وبصرف النظر عن التأكيد المذكور أعلاه، فإن بقية التفاصيل بما في ذلك التواريخ الدقيقة لإطلاق وبيع هاتف Galaxy S23 FE تظل غامضة.



كشفت التسريبات والشائعات بالفعل الكثير عن هاتف Galaxy S23 FE، دون ترك أي شيء للخيال. وكشفت الصور التي تم تسريبها مؤخرًا عن تصميم يشبه الصندوق وعامل شكل مضغوط.

أما بالنسبة للمواصفات الأساسية، فمن المتوقع أن يتم تشغيل S23 FE بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1 أوExynox 2200. كما سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

يُشاع أن الهاتف يحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

سيتم تقديم الهاتف الذكي باللون البنفسجي والجرافيت والأبيض والأخضر.

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