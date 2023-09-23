تكنولوجيا: القائمة الرسمية لـ Galaxy Buds FE تكشف عن المواصفات الكاملة للسماعات اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن إصدار Fan Edition من سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها. وقبل الإطلاق الرسمي، تم إدراج الجهاز القادم على الموقع الرسمي للشركة في الأرجنتين ليكشف عنه بكل مواصفاته الكاملة.

تتميز سماعات Samsung Galaxy Buds FE بتصميم داخل الأذن على شكل زعنفة سمكة القرش لملاءمة أفضل وأكثر أمانًا. ويتم تقديم السماعات بلون الجرافيت والأبيض. كما يمكن للمستخدمين التحكم في الوظائف المختلفة من خلال النقر على سطح اللمس.

وفيما يتعلق بالصوت، تم تجهيز Galaxy Buds FE بميكروفونين خارجيين وميكروفون داخلي ومكبر صوت جديد أحادي الاتجاه للحصول على صوت bass قوي.

كما ان وظيفة عزل الضوضاء (ANC) موجودة بالسماعات للتخلص من أي ضوضاء محيطة للحصول على تجربة استماع خالية من التشتيت.

تحتوي السماعات على معادل صوت قابل للتخصيص. وهناك ثلاثة مستويات لوضع الصوت المحيط للتعرف على المناطق المحيطة دون إزالة سماعات الأذن.

تتميز Galaxy Buds FE أيضًا بتقنية Beamforming التي تقوم تلقائيًا بضبط أنماط استخدام المستخدم لالتقاط صوته على النحو الأمثل. يوجد أيضًا وظيفة DNN التي تقوم بتصفية ضوضاء الخلفية من صوت المستخدم.

علاوةً على ذلك، تتميز Samsung Galaxy Buds بميزة التبديل التلقائي التي تتيح للمستخدمين تبديل سماعات الأذن بسلاسة بين أجهزة Galaxy الأخرى المتصلة.

ستحتوي السماعات على ميزة المفقودات والتي ستشارك معلومات الاتصال الخاصة بالمالك مع الشخص الذي يعثر على سماعات الأذن بالإضافة إلى رسالة مفقودة وتم العثور عليها. هناك ميزة أخرى ايضًا مفيدة هي أن Buds FE ستصدر إنذارًا عندما يترك المستخدم السماعات خلفه.

يتم تشغيل Samsung Galaxy Buds FE بواسطة وحدة بطارية تبلغ سعتها 479 مللي أمبير مع كل سماعة أذن مدعومة بسعة 60 مللي أمبير والتي يُزعم أنها توفر عمر بطارية إجمالي يصل إلى 60 ساعة.

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