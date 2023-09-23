شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا هو هاتف أبل الجديد الأكثر طلبًا.. بعد طرحه رسميًا أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت سلسلة iPhone 15 من Apple متاحة الآن للشراء رسميًا، ووفقًا لتقرير صادر عن Apple Insider، يعتقد المحللون أن هناك ما يكفي من الإثارة حول أجهزة iPhone الجديدة، فوفقًا للمحللين في شركة الاستثمار Wedbush، ينصب التركيز الكبير على طرازات Pro حتى الآن.

ووفقًا للتقرير: "نعتقد أن ندرة iPhone 15 Pro Max بدأت في التزايد عبر سلسلة التوريد"، وقالت شركة الاستثمار أيضًا إن "iPhone 15 Max يبدو وكأنه هاتف متميز في هذه الدورة"، وأشارت التقارير السابقة من محللين آخرين أيضًا إلى أن iPhone 15 Pro Max سيكون هاتف iPhone الأكثر شعبية، ومع ذلك، كان ذلك بمثابة إطلاق مسبق ولكن يبدو أن iPhone 15 Pro Max سيكون هو الهاتف الذي يريده معظم الناس.

كل شيء عن الكاميرا ويعد iPhone Pro Max هو أغلى iPhone يمكنك شراؤه، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة Apple بتمييز كبير إلى حد ما بين الطرازين Pro، حيث لا يتمتع iPhone 15 Pro بقدرة التكبير/التصغير بمعدل 5x ولكن الباقي يظل كما هو.

كما يظل ذكاء الكاميرا أيضًا كما هو، لكن مستخدمي iPhone 15 Pro سيحصلون على التكبير القياسي 3x، كما أن Apple تروج لجهاز iPhone 15 Pro Max ككاميرا ذات سبع عدسات.

فيما تتميز تشكيلة iPhone 15 Pro أيضًا بتصميم جديد مع زجاج خلفي متين وملون وحواف محيطية جديدة، وهناك أيضًا "تصميم التيتانيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء والذي يتميز بالقوة وخفيف الوزن"، والذي انتهى به الأمر إلى تصنيع طرازات iPhone 15 Pro، وهي أخف طرازات Pro التي صنعتها Apple على الإطلاق.