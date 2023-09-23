شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يابانيون يستخدمون الذكاء الاصطناعى لترجمة أصوات الدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باحثون في اليابان إنهم طوروا نظام ذكاء اصطناعي يمكنه فهم الحالة العاطفية للدجاج، حيث قاد هذه الدراسة البروفيسور أدريان ديفيد تشيوك من جامعة طوكيو، ويعتمد نظام الذكاء الاصطناعي على تقنية أطلق عليها الباحثون اسم "تعلم التحليل العاطفي العميق"، والتي يمكنها التكيف مع الأنماط الصوتية المتغيرة.

ووجدت الدراسة أن النظام قادر على ترجمة "الحالات العاطفية المختلفة لدى الدجاج، بما في ذلك الجوع والخوف والغضب والرضا والإثارة والضيق"، وقالت الدراسة: "تستخدم منهجيتنا تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة التي نطلق عليها "تعلم التحليل العاطفي العميق" (DEAL)، وهو نهج رياضي ومبتكر للغاية يسمح بالفهم الدقيق للحالات العاطفية من خلال البيانات السمعية.

وقال تشيوك لصحيفة نيويورك بوست: "إذا عرفنا ما تشعر به الحيوانات، فيمكننا تصميم عالم أفضل بكثير لها"، واختبر الباحثون النظام على 80 دجاجة للدراسة وتعاونوا مع فريق من علماء نفس الحيوان والأطباء البيطريين.

ووجدت الدراسة أن النظام كان قادرا على تحقيق دقة عالية بشكل مدهش في تحديد الحالات العاطفية للطيور، وقالت: "يشير متوسط احتمالات الكشف عن كل عاطفة إلى أن نموذجنا تعلم التقاط أنماط وميزات ذات معنى من أصوات الدجاج".

واعترف الباحثون بالقيود المحتملة، بما في ذلك الاختلافات في السلالات وتعقيد بعض الاتصالات، مثل لغة الجسد، ويستخدم العلماء والباحثون أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي في جهود الحفظ، وفي إحدى الحالات، تم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد المسارات لفهم مجموعات الحيوانات بشكل أفضل.

في عام 2022، قال باحثون بقيادة جامعة كوبنهاغن، والمعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ، والمعهد الوطني الفرنسي لبحوث الزراعة والغذاء والبيئة، إنهم أنشأوا خوارزمية للمساعدة في فهم مشاعر الخنازير.