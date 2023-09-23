شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معنى الاعتدال الخريفى.. وما الفرق بين الخريف المناخى والفلكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف اليوم اعتدال شهر سبتمبر، والذي يُعرف أيضًا بالخريف الفلكي، حيث تقع الشمس مباشرة فوق خط الاستواء، ويتساوى طول النهار والليل، أى حوالي 12 ساعة لكل منهما، وهو ما يسمى بالاعتدال الخريفى.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بالنسبة لمن في نصف الكرة الشمالي، يمثل اليوم بداية فصل الخريف، وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص الذين يعيشون في نصف الكرة الجنوبي يرحبون بقدوم الربيع اليوم.

وهناك تاريخان منفصلان يمكن القول أنهما يمثلان بداية الخريف، الخريف الفلكي والخريف المناخى، حيث يبدأ الخريف الفلكي اليوم ويتم تحديده من خلال محور الأرض ومدارها حول الشمس.

وأوضحت ناسا: "أثناء الاعتدال، تشرق الشمس مباشرة فوق خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي ساعات النهار والليل تقريبًا في جميع أنحاء العالم".

ستواصل الشمس شروقها تدريجيًا وتغرب مبكرًا في نصف الكرة الشمالي اعتبارًا من اليوم، مما يجعل النهار أقصر والليل أطول، والعكس صحيح بالنسبة لنصف الكرة الجنوبي، حيث يبدأ النهار في الاستمرار لفترة أطول والليل أقصر.

فيما يسترشد الخريف المناخي بدورات درجات الحرارة السنوية، وأوضح مكتب الأرصاد الجوية أن "مواسم الأرصاد الجوية يتم اشتقاقها من خلال تقسيم السنة إلى أربع فترات تتكون كل منها من ثلاثة أشهر".

وفقًا لتقويم الأرصاد الجوية، بالفعل قد مر حوالى شهر على فصل الخريف، وكان اليوم الأول من فصل الخريف هو الأول من سبتمبر دائمًا؛ تنتهي في 30 نوفمبر.