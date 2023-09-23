شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads سيتيح قريبًا للمستخدمين تعديل المنشورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Meta على زر تعديل جديد لتطبيق Threads، حيث ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بتحرير منشوراتهم في غضون خمس دقائق من نشر المنشورات.

وأكد آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام، بعد وقت قصير من إطلاق التطبيق في يوليو، أن زر التعديل هو ميزة محتملة، وأبلغ المطور Alessandro Paluzzi، الذي كان يعمل سابقًا في Twitter، عن هذا التطور، مما يشير إلى أنه قد يكون متاحًا للمستخدمين قريبًا.

وفقًا للتقرير، ستسمح الميزة للمستخدمين بإجراء تعديلات على منشوراتهم في غضون خمس دقائق من نشرها، بالإضافة إلى ذلك، سيكون سجل تحرير المنشور مرئيًا، على غرار سجل التسميات التوضيحية المعدل في Instagram، وذكر Paluzzi أن الميزة ليست متاحة بعد ولكن قد يتم تقديمها في المستقبل القريب.

وكان منافس ثريدز، X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، يتمتع بميزة التحرير لفترة طويلة، على الرغم من ذلك، فهو محمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع مقابل اشتراك Premium بقيمة 8 دولارات (المعروف سابقًا باسم Twitter Blue).

وعلى X، يمكن للمستخدمين تحرير منشور خلال ما يصل إلى 30 دقيقة من نشره، وإذا تم تحرير منشور ما، فسيتم عرض علامة محررة للآخرين مع سجل التعديل، ومن غير المعروف متى ستكون ميزة التحرير متاحة في Threads، ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان سيكون مجانيًا لجميع المستخدمين ويقتصر على المستخدمين المدفوعين.

كما قدمت Meta ميزة جديدة لـ Threads تتيح للمستخدمين التبديل بين ملفات تعريف متعددة على الهاتف المحمول عن طريق الضغط لفترة طويلة على علامة تبويب ملف التعريف، وأصدرت المنصة أيضًا ميزة بحث، مما يسمح للمستخدمين بالبحث عن المنشورات.

وتتضمن التحديثات الأخيرة الأخرى إضافة دعم للغات إضافية وإتاحة التطبيق على الويب، وأضاف التطبيق أيضًا العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك موجز جديد للمشاركات التي تم الإعجاب بها والتكامل مع Instagram DMs لمشاركة المنشورات.