تكنولوجيا: سامسونج تقدم ميزة “حجب الشاشة” في تحديث One UI 6 لتعزيز عمر البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على تحديث One UI 6 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 14، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن ميزة جديدة تقدم من سامسونج لتعزيز عمر البطارية والتي تعرف بميزة “Screen Hide”.

تعمل العملاق الكوري على تطوير إصدار جديد من واجهة المستخدم، ومن المقرر أن يرتكز تحديث One UI 6 المرتقب على الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد.

وتعد ميزة “Screen Hide” واحدة من المميزات المقدمة في هذا الإصدار، والتي تدعم المستخدمين بإختيار لإغلاق الشاشة مع إستمرار تشغيل أحد التطبيقات، وهي ميزة تستهدف دعم توفير شحن البطارية، بشكل خاص عند تشغيل التطبيقات الصوتية مثل تطبيقات بث الموسيقى أو البودكاست.

أيضاً لتنشيط ميزة “Screen Hide” سيحتاج المستخدم لتثبيت تطبيق “Good Guardians” عبر متجر Galaxy، وعند تثبيت التطبيق سيكون على المستخدم النقر على تبويب “Battery Guardian” ومن ثم إختيار “Screen Hide”.

ولإضافة ميزة “Screen Hide” للإعدادات السريعة سيكون على المستخدم النقر على لوحة الإعدادات السريعة ومن ثم إختيار “Add”، وعند إضافة الميزة للإعدادات السريعة سيتاح للمستخدم تنشيط الميزة بسلاسة.

المصدر

اعلان





