شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قنوات واتساب ستتيح قريبًا للمستخدمين الرد داخل الدردشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج عن الإطلاق العالمي لقنوات واتساب الأسبوع الماضي، حيث تم توفير الميزة في أكثر من 150 دولة، وبصرف النظر عن هذا، أعلن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا عن العديد من التحسينات لتحسين تجربة المستخدم أثناء استخدام قنوات واتساب.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، يعمل واتساب الآن على ميزات القنوات الجديدة التي من المتوقع إصدارها في التحديث المستقبلي للتطبيق، ويدعي التقرير أن نظام المراسلة الفورية قد طرح تحديثًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من أندرويد، حيث يعمل على ميزة الرد على تحديث القناة، وستكون هذه الميزة قيد التطوير حاليًا متاحة مع التحديث المستقبلي للتطبيق. خاصية الرد على قنوات الواتساب بدأ واتساب بالفعل باختبار ميزة التفاعل للقنوات ذات التحديث السابق، وأتاحت هذه الأداة للمستخدمين التفاعل مع المحتوى والتحديثات التي يتلقونها من القنوات، ومع التحديث الأخير، سيسمح تطبيق واتساب لمختبري النسخة التجريبية بالرد على تحديثات القناة أيضًا.

وسيتمكن مستخدمو الإصدار التجريبي من واتساب الذين تلقوا التحديث بالفعل من العثور على مؤشر الرد بجوار فقاعة التفاعل، وسيشير هذا الخيار إلى عدد الردود التي تلقاها تحديث قناة معينة.

كيفية متابعة قناة الواتساب يجب على المستخدمين أيضًا ملاحظة أن هذه الميزة ستتضمن خصوصية إضافية لردودهم، سيضمن ذلك حماية رقم هاتف المستخدم حتى عند الرد على تحديث القناة، وستسمح هذه الميزة بمناقشة مهمة على قنوات واتساب، وعلاوة على ذلك، ستساعد هذه الأداة أيضًا المستخدمين على التفاعل مع المتابعين الآخرين والمحتوى الذي يتفاعلون معه.

وستجعل أداة التفاعل قنوات واتساب أكثر فائدة للمستخدمين لأنها ستسمح لهم بالبقاء على اطلاع وتفاعل مع الموضوعات التي تهمهم، ومن خلال هذه التحسينات، سيتمكن المتابعين من المشاركة بفعالية في محادثات القناة من خلال مشاركة أفكارهم وآرائهم.