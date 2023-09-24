شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من جوجل لزيادة مساحة Gmail .. اعرف كيف تستفيد منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجد مستخدمو أندرويد الذين يصلون إلى جيميل غالبًا من هواتفهم الذكية صعوبة في إدارة حساباتهم خاصة في ظل الرسائل الكثيرة مع صعوبة حذف هذه الرسائل دفعة واحدة، لكن على الجانب الأخر، يمكن لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي تحديد رسائل بريد إلكتروني متعددة بنقرة زر واحدة، وهي الميزة التى لا توجد في تطبيق الموبايل.

ويتعين على مستخدمى الهواتف الذكية إما تحديد رسالة واحدة في كل مرة عن طريق الضغط عليها لحذفها أو أرشفتها أو يمكن تخصيص عناصر التحكم في التمرير لوظائف متعددة.

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، أضافت شركة التكنولوجيا العملاقة زر "تحديد الكل" إلى جيميل على نظام أندرويد، حيث يتوفر الزر "تحديد الكل" في إصدار سطح المكتب من جيميل الذي يحدد 50 رسالة بريد إلكتروني في المرة الواحدة.

يوفر إصدار سطح المكتب من Gmail أيضًا خيار "تحديد جميع المحادثات في البريد الوارد" الإضافي الذي يمكن للمستخدمين النقر عليه لتحديد رسائل البريد الإلكتروني في تلك الصفحة المحددة.

يدعي التقرير أن زر "تحديد الكل" يظهر على كل من Pixel وSamsung Galaxy، ووفقًا للتقرير، ستكون أحدث أداة داخل التطبيق متاحة على Android 14 (تجريبي) وAndroid 13.

يبدو أن جوجل تطرح هذه الميزة من جانب الخادم على أساس كل جهاز ولا ترتبط بشكل مباشر بتحديث التطبيق، لذلك، قد لا يرى جميع المستخدمين التغيير على الفور وقد يكون متاحًا لعدد قليل فقط من المستخدمين المحددين.