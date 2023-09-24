شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تتبع نومك باستخدام ساعة أبل .. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النوم جانبًا مهمًا لصحتك ورفاهيتك بشكل عام، وإذا لم تحصل على قسط كافٍ من الراحة، فقد يؤثر ذلك على عناصر أخرى من حياتك اليومية، ولهذا السبب من المهم تتبع مقدار النوم الذي تحصل عليه كل ليلة بشكل أو بآخر.

وإذا كان لديك ساعة Apple Watch، فيمكنك استخدامها لتتبع نومك كل ليلة، وأضافت شركة Apple ميزة تتبع النوم الأصلي إلى Apple Watch في عام 2020، على الرغم من أنها كانت أساسية ومجردة جدًا، وفي عام 2022 مع نظام watchOS 9 قامت Apple بتحسين تجربة مراحل النوم، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

كيفية إعداد تتبع النوم على Apple Watch قبل أن تتمكن من البدء في تتبع النوم باستخدام iPhone وApple Watch، يتعين عليك إعداده أولاً. فيما يلي كيفية إعداد تتبع النوم لـ Apple Watch مباشرة من جهاز iPhone الخاص بك

الخطوة 1: افتح تطبيق Health على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 2: إذا لم تقم بإعداد تتبع النوم من قبل، فيجب أن تشاهد شاشة تقول " إعداد النوم" ، وحدد زر البدء .

الخطوة 3: ستتلقى الآن مطالبات على الشاشة لإعداد أهداف النوم المخصصة لك ، ووقت النوم وأوقات الاستيقاظ ، والتركيز على النوم ، وتتبع النوم باستخدام Apple Watch ، ولكي يظهر الخيار الأخير، يجب عليك إقران Apple Watch بجهاز iPhone الخاص بك أولاً.

كيفية تغيير أهداف نومك بمجرد إعداد وضع "النوم" على iPhone وApple Watch، قد تحتاج في بعض الأحيان إلى تعديل هدف النوم، في حين أن ثماني ساعات هي القاعدة، فقد تحتاج إلى أكثر أو أقل، اعتمادًا على احتياجاتك وأسلوب حياتك. إليك كيفية تغيير أهداف نومك.

الخطوة 1: افتح تطبيق Health على جهاز iPhone الخاص بك.

الخطوة 2: حدد تصفح وابحث عن النوم لتسهيل الوصول إليها، قم بإضافتها كمفضلة لتظهر في الملخص .

الخطوة 3: ضمن وضع السكون ، حدد الجدول الكامل والخيارات .

الخطوة 4: قم بالتمرير لأسفل للعثور على هدف النوم الخاص بك ، حدده واضبطه حسب تفضيلاتك.