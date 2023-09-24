شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة حذف قناة واتساب.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر
أشياء لتأخذها بالحسبان
-يعد حذف قناتك أمرًا نهائيًا، إذا قمت بحذف قناتك، فلن تتمكن من إجراء تحديثات منها مرة أخرى.
-سيظل المتابعون قادرين على العثور على قناتك ولكنهم سيشاهدون رسالة نظام تفيد بحذف قناتك، ستظل تحديثاتك السابقة متاحة من هواتفهم.
- لن يتمكن غير المتابعين (مثل المشاهدين) من رؤية قناتك أو تحديثاتك، لن يتمكنوا من العثور على قناتك في البحث بعد الآن، لم يعد بإمكان الأشخاص الجدد متابعة قناتك، ولن يعمل رابط المشاركة الخاص بك.
1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي
2. انتقل الآن إلى علامة التبويب "التحديثات" على الهاتف المحمول أو صفحة "القنوات" على الويب، وابحث عن قناتك وانقر عليها أو انقر فوقها لفتحها.
3. بعد ذلك، المس أو انقر فوق اسم قناتك، ثم حذف القناة > حذف.
4. أخيرًا، أدخل رقم هاتفك للتأكيد، ثم اضغط أو انقر فوق "حذف".
بمجرد الحذف بنجاح، سترى الرسالة "لقد حذفت قناتك" في علامة التبويب "التحديثات".
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